''Ci sposiamo il 14 giugno in Puglia'': l'attore Francesco Montanari, ex di Andrea Delogu, parla per le prima volta delle nozze 'segrete' con Federica

Hanno deciso per il Salento, il matrimonio a Montalbano di Fasano, in provincia di Brindisi

E’ l’ex marito di Andrea Delogu. Da quattro anni ha una nuova compagna lontana dal mondo dello showbiz: fa la psicologa. Francesco Montanari annuncia le nozze, finora rimaste ‘segrete’ con Federica Sorino. A Vanity Fair il protagonista di tante serie tv di successo e film importanti svela: “Ci sposiamo il 14 giugno in Puglia”.

Andrea è stata con lui cinque anni, dal 2016 al 2021. Poi l’addio, pur rimanendo sempre in ottimi rapporti. L’attore ha ritrovato la felicità in amore accanto a Federica, al punto da desiderare il ‘sì’ bis. “Mi sposo, in effetti non l'abbiamo mai detto. Abbiamo preferito tenerlo ‘segreto’ finora. Io e la mia compagna Federica ci sposiamo il 14 giugno in Puglia. Ne parlavamo da un po’, ma restava qualcosa di vago. Quando gliel'ho chiesto, lei ha detto di sì, ma dopo un po’. All'inizio è rimasta spiazzata, mi ha abbracciato, commossa. Ma io volevo una risposta chiara. ‘Certo, certo’, mi diceva. ‘Sì o no?’, le ho chiesto. E alla fine ha detto sì”, racconta.

Montanari parla pure della proposta: “Volevo farla al mare, invece è successo in casa. Era il 25 agosto, io ero in calzoncini, c'erano 40 gradi. Lei era appena tornata dalla Puglia dopo 20 ore di macchina. Era stesa sul divano, distrutta. Io avevo l’anello in tasca. E semplicemente le ho chiesto: ‘Tu che programmi hai per i prossimi 50 anni?’. Lei mi ha risposto che avrebbe voluto viaggiare di più in America. ‘Sì, ma con chi?’, ho continuato io. A quel punto ho tirato fuori l’anello, e lei ha capito”.

Sarà un evento speciale. Il romano 40enne spiega: “La Masseria Mozzone, dove si terrà la cerimonia, è un luogo magico, semplice ma elegante. L’abbiamo immaginata come una festa di paese, con le persone a cui vogliamo bene”. Hanno deciso per il Salento, il matrimonio sarà a Montalbano di Fasano, in provincia di Brindisi.

E’ un amore nuovo che arriva con la maturità e gli ha insegnato cose diverse rispetto al precedente: “Che l’amore è una scelta. Per anni l’ho immaginato come qualcosa di travolgente, di istintivo. Invece ho capito che funziona solo se ogni giorno scegli di esserci. Non parlo di monogamia o di fedeltà come regole imposte, ma di volontà costante. Di impegno reale, emotivo, anche nei momenti difficili”.