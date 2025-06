''Bicipiti e obliqui ringraziano'': Marica Pellegrinelli mostra i muscoli allenati grazie alla figlia che deve portare in braccio

La modella è in quella fase dove ancora la piccola Ariela non cammina ma pesa abbastanza

A 37 anni ringrazia la sua bimba per la forma fisica che le regala

Marica Pellegrinelli mostra i muscoli allenati nelle sue IG Stories sul social. “Bicipidi e obliqui ringraziano”, sottolinea ironica. Dice grazie alla figlia che deve portare in braccio. La fatica, innegabile, c’è, ma lei è contenta per la sua forma fisica invidiabile.

“Quella fase dove ancora non cammina ma pesa un quintalino”, scrive, riferendosi alla piccola Ariela, avuta dal compagno William Djoko il 29 aprile 2024. E’ anche madre Raffaela Maria e Gabrio Tullio, 13 e 10 anni, avuti dall’ex marito Eros Ramazzotti. La modella 37enne aggiunge: “Obliqui e bicipidi ringraziano”.

Tonica, sempre in super forma, Marica gonfia i muscoli davanti allo specchio della casa a Milano e si fa vedere dai suoi follower. Sempre molto riservata, non smette mai di chiarire quanto ami una vita sana. Non ha bisogno di ritocchini.

In passato, sempre via Instagram, la Pellegrinelli ha svelato: “Più che idratare, preferisco nutrire. Utilizzo prodotti antirughe da sempre, anche quando le mie amiche a 20 anni mi prendevano in giro. Però ora ne ho 36 e, senza aver mai fatto nulla, non ho segni, se non quelle del ‘sorriso’. Devo dire che probabilmente mia madre, che lavorava in farmacia, aveva ragione nel dirmi che non serviva a nulla idratare, che sporcavo solo la pelle. Ovvio: mia esperienza”. E’ astemia, mangia cose buone ed equilibrate, integra con i folati. Il risultato è fenomenale.