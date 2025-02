Il 32enne è al settimo cielo, Chiara Bontempi, che ha sposato l’1 settembre 2022, è incinta

L’atleta non potrebbe desiderare di più: non si ritira e ha la cicogna in volo

Non solo non si ritira, come annunciato sul palco di Sanremo 2025, dando appuntamento alla prossima Olimpiade, Los Angeles 2028, ma diventerà papà. Gianmarco Tamberi annuncia di stare aspettando il primo figlio con la moglie. Sul social pubblica un breve video e scrive: “Un’emozione indescrivibile”.

''Un'emozione indescrivibile'': il campione olimpico Gianmarco Tamberi annuncia di stare aspettando il primo figlio con la moglie

Chiara Bontempi, con cui si è unito in matrimonio l’1 settembre 2022, è incinta. Nella clip che posta, e che condivide pure lei, Tamberi si avvicina alla compagna, comodamente seduta sul divano con indosso camicia e jeans, e le poggia amorevolmente il viso sul pancino tenuto scoperto grazie ai pantaloni slacciati. I due mostrano anche l’ecografia in cui si vede il bebè.

“Un’emozione indescrivibile… A te, che sei la cosa più bella che ci potesse capitare, promettiamo di donarti tutto il nostro amore, ogni giorno, sempre”, scrive lo sportivo.

Il 32enne è al settimo cielo, Chiara Bontempi, che ha sposato l’1 settembre 2022, è incinta

Tutto il brutto che ha affrontato in passato è alle spalle. La cicogna è in volo. All’Ariston Giamarco ha detto: "Dopo Parigi sono stati dei mesi molto duri. Quando si prova con tutto se stessi a rincorrere un obiettivo e lo sfiori con un dito perdi la fiducia in te stesso, perdi il coraggio di rimetterti in gioco, perché sai che è stato proprio quel gioco in qualche modo a farti star male. Mi sono reso conto che quello che ha fatto la differenza davvero non sono mai state le vittorie, ma la volontà di riprovarci, anche quando quelle difficoltà sembrano insormontabili. Oggi ho tantissima paura, ma è molta più la voglia di riprovarci, di rimettersi in gioco e di poter dare la speranza. Quindi, ci vediamo a Los Angeles 2028”.

In un video social lo sportivo mostra l'ecografia in cui si vede il bebè

Chiara, classe 1995, lo appoggia pienamente. Su Instagram ha sottolineato: “Non so cosa ci aspetterà, non so come saranno i prossimi anni, ma so che così non sarebbe potuto finire! Orgogliosa dell’atleta, dell’uomo e dell’esempio che sei. Ti amo”. Con loro ci sarà un figlio desiderato e che sicuramente farà il tifo per lui.