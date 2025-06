L'ex gieffino Gianmaria Antinolfi, ex flirt di Belen Rodriguez, ha sposato Federica Calemme con una fastosa cerimonia nella Costiera Sorrentina: foto

L’annuncio dei fiori d’arancio era arrivato ad agosto dello scorso anno a Milos, in Grecia

Il 7 giugno festa grande per l’imprenditore quasi 40enne e l’ex miss 29enne

Si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello nel 2021 ed è lì che è nato, tra alti e bassi, il loro amore. La proposta è arrivata ad agosto dello scorso anno a Milos, in Grecia: ora hanno finalmente messo la vera all’anulare sinistro. L'ex gieffino Gianmaria Antinolfi, ex flirt di Belen Rodriguez, sabato 7 giugno ha sposato Federica Calemme con una fastosa cerimonia nella Costiera Sorrentina. Ai fiori d’arancio tra il quasi 40enne (compirà gli anni il 30 giugno) e l'ex miss 29enne un mare di volti tv, amici degli sposi.

L'ex gieffino Gianmaria Antinolfi, ex flirt di Belen Rodriguez, ha sposato Federica Calemme con una fastosa cerimonia nella Costiera Sorrentina

Tubino strapless in pizzo bianco per Federica, con silhouette a sirena. L’abito firmato da Mikaela C. Creazioni ha messo in risalto le splendide forme della ragazza. Capelli tirati in un elegante chignon con la riga in mezzo e velo lunghissimo. Completo scuro con gilet a contrasto per Antinolfi. I due hanno incantato e commosso tutti durante la cerimonia.

Il bacio fuori la chiesa

La festa è poi proseguita nel Castello Medioevale di Castellamare di Stabia, a picco sul mare, una location panoramica assai suggestiva, con tanti ambienti al chiuso e all’aperto, dove sono stati allestiti aperitivo e cena placée. Al party la Calemme ha cambiato look, scegliendo un vestito in seta bianca dallo scollo all'americana che le lasciava la schiena completamente nuda.

Tantissimi gli ospiti vip. Antonella Fiordelisi ha partecipato alle nozze insieme al fidanzato, Giulio Fratini. C’erano Giulia Cavaglià e Giovanna Abate, ex di Uomini e Donne, Raffaella Giudice, ex di Temptation Island.

Non poteva bucare l’appuntamento Manuel Bortuzzo, che con gli sposi ha condiviso l'esperienza al reality show di Canale 5, come del resto Benedetta Mazza, ex gieffina e cara amica della sposa.

Il party che inizia al tramonto è un successo

Il ricevimento ha coinvolto tutti ed è andato avanti sino a tarda notte. La coppia, felice, ha brindato insieme agli ospiti. Non sono mancati i momenti di grande romanticismo ed emozione, anche al taglio della torta.