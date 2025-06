Party di fine stagione di 'Striscia la Notizia': Juliana Moreira e la figlia di Antonio Ricci scatenate, poi tutti gli altri, da Ghione alla Petyx

Anche le veline ballano all’impazzata: il patron 74enne riunisce tutto il suo staff felice

Dal 9 giugno inizia Paperissima Sprint con al timone la brasiliana 43enne e Vittorio Brumotti, 45 anni

Si va in vacanza, certo non tutti. A Cologno Monzese ci si scatena al party di fine stagione di Striscia la Notizia. Juliana Moreira, che però non lavora al tg satirico, si scatena con Vittoria, la figlia 37enne di Antonio Ricci, che lavora lì col famosissimo e stimato papà.

La brasiliana si intrufola perché fa parte integrante della famiglia. Dal 9 giugno infatti, inizia Paperissima Sprint, programma sempre targato Ricci, con al timone la 43enne e Vittorio Brumotti, 45 anni, lui pure inviato storico di Striscia.

Anche le veline ballano all’impazzata: Militello danza senza fermarsi

Ghione è super eccitato

Tutti ballano e si divertono un mondo. Le risate esplodono continue a volontà. Ci sono Jimmy Ghione, Luca Abete, Luca Bergamaschi, Stefania Petyx, Militello e tanti altri. Pure le due veline, Beatrice Coari e Nausica Marasca, la mora e la bionda, sono incontenibili in pista.

Il patron 74enne riunisce tutto il suo staff felice

L'immancabile foto di gruppo

Juliana racconta tutto nelle sue IG Stories, felice come non mai di lavorare ancora una volta con Antonio, il patron 74enne di trasmissioni leggendarie. Ricci con il microfono in mano riunisce tutto il suo staff e li carica per la prossima stagione con un discorso. Poi, immancabile, arriva anche la foto di gruppo.