Tutto è accaduto dopo la separazione da Paola Barale, 57 anni, che l’ha segnato

L’opinionista di Uomini e Donne 51enne parla anche dei ritocchini fatti

Gianni Sperti torna a Verissimo. In tv parla della sua rinascita dopo l’addio a Paola Barale. Il 51enne, ex ballerino, opinionista storico di Uomini e Donne, e la showgirl 57enne sono stati marito e moglie dal 1998 al 2002. “Mi rimisi in forma, persi addirittura 16 chili”, racconta. Tutto è accaduto poco prima di partecipare a La Talpa nel 2005. Lui al reality trionfò.

"Mi rimisi in forma, persi addirittura 16 chili": Gianni Sperti parla della sua rinascita in tv

“Tempo fa io non avevo un'autostima molto alta e ho sempre pensato di essere fragile e debole, avevo tante paure, però, poi, mi sono analizzato e ho guardato la mia vita dall’esterno. Ho visto le cose che avevo superato e ho capito che, forse, ero stato forte. La separazione da Paola Barale è stata difficilissima, perché ero osservato, giudicato e non ero pronto. Mi ritrovavo anche a ricominciare da zero, non sapevo che strada prendere perché l'errore che ho fatto nel matrimonio e, dopo anche nella seconda relazione che ho avuto, è che mi sono annullato e questo non va bene”, confessa Sperti.

Gianni aggiunge: “Maurizio Costanzo mi ha aiutato perché mi richiamò a Buona Domenica per ballare e, durante le prove, Paola mi chiamò e mi rimproverò. In quel momento, capii che dovevo chiudere con lei in modo definitivo, cambiai anche numero per non essere più cercato da lei. Non ho mai detto il motivo per cui è finito il matrimonio perché non credo sia giusto. La colpa è al 50 per cento, io credo di avere delle colpe, ad esempio, non credo di essere stato abbastanza forte da imporre la mia personalità, ma ero giovane, sei anni più piccolo di lei e con una differenza forte a livello economico. Non prendevo iniziative, perché per me non era giusto voler fare qualcosa con i soldi degli altri, però, quando è finita ero ancora innamorato. Lei è stata la donna più importante che abbia mai amato nella vita”.

Tutto è accaduto dopo la separazione da Paola Barale, 57 anni, che l’ha segnato

Dopo Paola è arrivato un momento buio per lui: “Dopo la separazione, non riuscivo più a dormire, non stavo bene. Quindi, andavo a ballare, in discoteca, ho conosciuto le ‘notti brave’, ma, quando tornavo a casa, non riuscivo a dormire. La mia rinascita arrivò prima di essere chiamato per La Talpa, perché decisi di riprendere in mano la mia vita: chiamai un personal trainer, un dietologo e mi rimisi in forma, persi addirittura 16 chili ed eccomi qui”.

Spesso attaccato da chi l’accusa di aver fatto troppo ricorso alla chirurgia estetica, Sperti sui ritocchini dice: “Io curo il corpo e vado dallo psicanalista, mens sana in corpore sano, e lo sento, mi curo. Ho la visione del corpo, dell'armonia perché mi piace stare bene, seguo una sana alimentazione e faccio sport, ma non metto mai creme o cose del genere. A chi mi critica perché dice che sono tanto cambiato? Io, sinceramente, non mi vedo troppo diverso, mi sono fatto dei ritocchini per migliorare e penso di esserci riuscito, quindi a chi mi critica non posso dire nulla perché, alla fine, ho scelto io di mostrarmi in televisione. Ognuno può farsi il proprio parere, non me ne frega nulla”.