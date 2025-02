''Lui è meraviglioso, però molto polemico, preciso, il problema è che non litigavamo mai'': Katia Follesa rivela perché è finita con Angelo Pisani

La comica 49enne si mette a nudo nel podcast Supernova di Alessandro Cattelan

Con il 45enne da cui nel 2010 ha avuto Agata l’addio è diventato ufficiale a settembre scorso

Katia Follesa si mette a nudo a Supernova. Ospite del podcast di Alessandro Cattelan, la comica 49enne rivela perché è finita con Angelo Pisani da cui nel 2010 ha avuto la sua unica figlia Agata. I due, dopo infiniti rumor, hanno ufficializzato l’addio a settembre scorso. “Lui è meraviglioso, però molto polemico, preciso, il problema è che non litigavamo mai”, confessa.

La co-conduttrice dell’ultimo Festival di Sanremo prima parla della figlia adolescente, con cui ha un rapporto molto bello e racconta: “Io e Angelo ci siamo separati, Agata sta con me, poi va dal papà a weekend alterni un giorno la settimana. E’ nella fase in cui la camera è il suo mondo”.

Poi parla della rottura con il collega e svela: “Quella con Angelo è stata una separazione abbastanza semplice… Semplice poi una separazione non lo è mai, per carità di Dio! Si rompe qualcosa, vivi il fallimento, noi per la seconda volta poi… Ma in questo caso per noi è stato propedeutico”. Cattelan le sottolinea: “…Per la seconda volta?”. “Sì, ma non è mai venuto fuori niente, noi abbiamo sempre tenuto la cosa per noi", replica Katia.

Il conduttore le precisa: “Mi dai conferma di una cosa che pensavo fosse solo nella mia testa. Io credevo vi foste separati, ma poi continuavo a vedervi insieme e ho creduto di averlo sognato”. “Noi ci siamo separati una prima volta, ma comunque bene, la seconda volta ancora meglio perché abbiamo portato avanti uno spettacolo teatrale, abbiamo girato per teatri - ribatte la Follesa - E’ stato comunque bello, uno spettacolo che ho nel cuore, mi piacerebbe riportarlo in scena di nuovo. Però io adesso ho la mia vita artistica e lui la sua. Ci confrontiamo sempre sul lavoro, ci aiutiamo, ci diamo man forte. Però, a un certo punto, è meglio che anche lavorativamente le strade si dividano, altrimenti rimaniamo sempre attaccati”.

L’artista sul lavoro insieme all’ex precisa: “Quando vivevamo insieme, ci confrontavamo sulle idee e scrivevamo insieme. Adesso, quando mi propongono qualcosa, dato che lui è la persona che mi conosce di più ed è un comico bravissimo, la prima persona che chiamo è lui. Ho bisogno sempre del suo ‘lasciapassare’, diciamo”.

Katia confida i motivi che hanno portato alla dolorosa decisione: “Il problema mio e di Angelo è che non litigavamo, perché se ci fossimo mandati a ‘fancu*o più di una volta, a quest’ora saremmo ancora insieme. I ‘non detto’ sono tremendi’. Angelo e io siamo stati una coppia che si è tanto presa cura l’uno dell’altro, ma abbiamo dimenticato la coppia a un certo punto, questo ‘noi’ di cui parlano gli psicoterapeuti. Quindi per non fare stare male l’altro, ci tenevamo le cose dentro. Alla fine questa cosa scoppia. Lui è un uomo meraviglioso, però molto polemico, preciso”.

“Eri tu quella che non litigava?”, le chiede Cattelan. “Lui la sua polemica non la sviluppava, non veniva fuori la rabbia, rimaneva la polemica subdola, che dà più fastidio. Dall’altra parte io faccio un sacco di cose e non riesco a concentrarmi troppo tempo su una. A lui questa cosa lo mandava in bestia però tante volte non me lo diceva. Ma le discussioni non sfociavano mai. Non avevamo un ‘balance’ fighissimo, forse qualche vaffancu*o in più sarebbe stato utile”, chiarisce allora lei.

La Follesa poi conclude: “Noi a un certo punto avevamo una comunicazione distorta. Ora che ci siamo allontanati comunque stiamo bene e spesso insieme: andiamo a cena insieme, siamo stati in casa in campagna per il compleanno di Agata con le sue amiche… Io e lui eravamo lì”.