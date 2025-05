''Quel giorno io non vorrò più vivere'': Ornella Vanoni spiega perché non vuole morire troppo tardi

La cantante compirà 91 anni a settembre ma è ancora lucidissima

Ospite di ‘Verissimo’ ha parlato di vita, morte e amore

Ornella Vanoni, una delle voci più amate della musica italiana, ha parlato con grande lucidità e dolcezza del tempo che passa e della sua vita privata. A quasi 91 anni, l’artista si mostra consapevole di ciò che le riserva il futuro e non ha paura di affrontare temi delicati come la morte e la solitudine.

“Per me la morte è vicina, è facile pensarlo, ho 90 anni, praticamente 91”, ha dichiarato ospite di 'Verissimo' lo scorso weekend. Nonostante il tema, le sue parole sono state piene di serenità e consapevolezza: “Non voglio morire troppo tardi, troppo vecchia, non voglio. Io voglio vivere finché io do alla vita qualcosa e la vita dà qualcosa a me”.

Il legame con la vita resta forte, ma non cieco. “Il giorno in cui la vita non mi darà più nulla e viceversa io non vorrò più vivere. Allora deciderò cosa fare”, ha spiegato. Il tempo che scorre, per lei, non è un nemico, ma un compagno con cui convivere. “Sono invecchiata ma guardo con tenerezza il mio corpo che cambia, lo guardo e dico ‘non siamo più come prima’”, ha sottolineato.

Ornella Vanoni, 91 anni, parla a Verissimo di amore, morte e vita

La Vanoni ha raccontato anche come oggi si senta più aperta nei rapporti: “Per anni sono rimasta sempre molto trattenuta, ora mi sento più libera”. Un cambiamento che arriva con l'età, ma anche con la consapevolezza delle proprie esperienze.

Dal punto di vista lavorativo, è ancora attiva anche grazie alla collaborazione con il programma di Fabio Fazio, 'Che tempo che fa', con cui ha appena rinnovato il contratto per la prossima stagione.

Non è mancato un accenno alla sua vita sentimentale, vissuta con passione e senza convenzioni. “Non ho mai pensato al ‘finché morte non ci separi’. Vivevo le mie storie finché duravano. Ho tradito tanto, lasciavo che mi scoprissero, ma sono anche stata tradita”, ha confessato con sincerità.

Oggi vive sola, una scelta maturata dopo un'ultima relazione dolorosa: “Vivo sola da tanti anni, ho deciso così. L’ultima storia è stata una delusione, mi sento colpevole di aver scelto una persona così sbagliata”.

Eppure, ammette, certi piccoli gesti le mancano: “A volte mi manca la condivisione e una carezza”.