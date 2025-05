Emma Marrone festeggia 41 anni: spegne una candelina sulla torta con l'amica allo scoccare della mezzanotte, poi a pranzo con Olly, guarda

Celebra il compleanno insieme ad Alessandra Airo nella notte tra il 24 e 25 maggio

Lo celebra come piace a lei. Emma Marrone festeggia 41 anni. La cantante ex Amici spegne una candelina sulla torta con l’amica Alessandra Airo, nata il suo stesso giorno, allo scoccare della mezzanotte, tra il 24 e 25 maggio. Sorride felice insieme alle persone a lei più care.

In un post sottolinea il suo grande giorno, ma fa anche riferimento al dolore vivido, che ancora prova per la mancanza di papà Rosario, morto a settembre 2022, sconfitto dalla leucemia. Un anno in più… - scrive - Mi manca da morire sentirmi dire: ‘Buon compleanno Lupacchiotta mia’… Dormo ancora nel lettone con mamma… Non ho più paura del buio… Piango più spesso… Ma soprattutto rido molto…moltissimo di me. Grazie a tutti per gli auguri e l’amore che non è mai scontato”.

Celebra il compleanno insieme ad Alessandra Airo nella notte tra il 24 e 25 maggio

Emma è grata. Sulla sua torta del giorno seguente, a pranzo, c’è una scritta che la rappresenta. “Non me ne frega niente”, si legge sul dolce tutto rosa. Lei sta bene con se stessa, la sua priorità è vivere felice e serena. Tra quelli che le stanno accanto anche il fresco vincitore dell’ultimo Sanremo, Olly. Abbraccia gli amici. Se li tiene stretti.

Sul social tutti la inondano di auguri, persone comuni e i vip che le vogliono bene. La Marrone si commuove leggendo le migliaia di messaggi. “E’ proprio vero che uno più diventa grande e più si rincoglionisce. Sto leggendo i vostri messaggi e mi commuovo perché è troppo amore da contenere. Grazie perché non è mai scontato. Vi voglio bene, grazie per le cose bellissime che mi state scrivendo”, fa sapere con le lacrime agli occhi.