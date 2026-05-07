Lui è lontano dal mondo dello showbiz ed è più giovane di lei di ben 15 anni: “Gli opposti si attraggono”

La conduttrice 43enne parla anche della depressione e di come ne è venuta fuori

Ora è serena, nonostante il lutto che l’ha colpita lo scorso autunno per la tragica morte del fratello Evan, deceduto a 18 anni per un incidente in moto. A donarle il sorriso è l’amore. Andrea Delogu a F, che le regala la cover, parla dell’uomo che le fa battere il cuore, con cui ormai è uscita allo scoperto. Svela come l’ha conquistata il fidanzato 28enne Alessandro Marziali, imprenditore marchigiano. Lui è lontano dal mondo dello showbiz ed è più giovane di lei di ben 15 anni.

''Abbiamo giocato a scacchi'': Andrea Delogu svela come l'ha conquistata il fidanzato 28enne Alessandro Marziali

“Le persone diverse da me mi affascinano perché posso imparare cose nuove. ‘Gli opposti si attraggono’, come tutti i cliché, ha un fondo di verità - spiega la conduttrice - Ma non ho uno standard: tutti gli uomini di cui mi sono innamorata erano diversi. Forse perché crescendo cerco altro. Per ogni vita che decidiamo di vivere c’è un’anima gemella”.

Poi la 43enne confida: “La prima volta che lui mi ha invitato fuori a cena, mentre eravamo a tavola abbiamo giocato a scacchi. Ho capito che era una persona capace di ascoltare anche idee un po’ fuori dal comune. E ho vinto la partita prima del dolce”. Inizialmente ha vissuto la relazione con grande discrezione, rotta dalle paparazzate pubblicate, però, dai settimanali. Poi in tv, ospite di Antonella Clerici a E’ Sempre Mezzogiorno, ha ammesso: “Sono innamorata”. Delogu chiarisce: “A un certo punto ero diventata cauta nel raccontarmi, poi, però, ho capito che se provi qualcosa tanto vale dirlo. Ma vivo quello che mi accade giorno per giorno”.

Lui è lontano dal mondo dello showbiz ed è più giovane di lei di ben 15 anni: “Gli opposti si attraggono”

Andrea parla pure di depressione, lei l’ha combattuta e ne ha parlato apertamente: “La ragione per cui sono uscita allo scoperto è che una ragazza che conoscevo si era tolta la vita. Io sono andata in analisi, ma uscirne non è impossibile e ci tengo a dirlo".