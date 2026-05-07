''Abbiamo giocato a scacchi'': Andrea Delogu svela come l'ha conquistata il fidanzato 28enne Alessandro Marziali

- Lui è lontano dal mondo dello showbiz ed è più giovane di lei di ben 15 anni: “Gli opposti si attraggono”
- La conduttrice 43enne parla anche della depressione e di come ne è venuta fuori
Ora è serena, nonostante il lutto che l’ha colpita lo scorso autunno per la tragica morte del fratello Evan, deceduto a 18 anni per un incidente in moto. A donarle il sorriso è l’amore. Andrea Delogu a F, che le regala la cover, parla dell’uomo che le fa battere il cuore, con cui ormai è uscita allo scoperto. Svela come l’ha conquistata il fidanzato 28enne Alessandro Marziali, imprenditore marchigiano. Lui è lontano dal mondo dello showbiz ed è più giovane di lei di ben 15 anni.
“Le persone diverse da me mi affascinano perché posso imparare cose nuove. ‘Gli opposti si attraggono’, come tutti i cliché, ha un fondo di verità - spiega la conduttrice - Ma non ho uno standard: tutti gli uomini di cui mi sono innamorata erano diversi. Forse perché crescendo cerco altro. Per ogni vita che decidiamo di vivere c’è un’anima gemella”.
Poi la 43enne confida: “La prima volta che lui mi ha invitato fuori a cena, mentre eravamo a tavola abbiamo giocato a scacchi. Ho capito che era una persona capace di ascoltare anche idee un po’ fuori dal comune. E ho vinto la partita prima del dolce”. Inizialmente ha vissuto la relazione con grande discrezione, rotta dalle paparazzate pubblicate, però, dai settimanali. Poi in tv, ospite di Antonella Clerici a E’ Sempre Mezzogiorno, ha ammesso: “Sono innamorata”. Delogu chiarisce: “A un certo punto ero diventata cauta nel raccontarmi, poi, però, ho capito che se provi qualcosa tanto vale dirlo. Ma vivo quello che mi accade giorno per giorno”.
Andrea parla pure di depressione, lei l’ha combattuta e ne ha parlato apertamente: “La ragione per cui sono uscita allo scoperto è che una ragazza che conoscevo si era tolta la vita. Io sono andata in analisi, ma uscirne non è impossibile e ci tengo a dirlo".