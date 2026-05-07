Bianca Balti e il fidanzato Alessandro Cutrera innamoratissimi ai David di Donatello: primo red carpet mano nella mano, foto

Alla 71esima edizione del prestigioso premio cinematografico i due si prendono i riflettori a Roma

La top model 42enne sfila davanti ai flash stretta al pilota e manager a cui è legata dall'estate del 2024

E’ la regina della serata, conduce l’evento che va in diretta su Rai1 insieme a Flavio Insinna. Prima per lei, bellissima in nero, ci sono i flash, a cui è abituata da tempo e cattura gli obiettivi dei tanti fotografi, ma non da sola. Bianca Balti e il fidanzato Alessandro Cutrera si mostrano innamoratissimi ai David di Donatello: per i due arriva il primo red carpet mano nella mano alla 71esima edizione del prestigioso premio cinematografico a Roma.

Bianca Balti e il fidanzato Alessandro Cutrera innamoratissimi ai David di Donatello: primo red carpet mano nella mano

Erano già stati visti insieme in pubblico. Lo scorso settembre avevano partecipato in coppia alla sfilata Primavera-Estate 2026 di Giorgio Armani, ma il red carpet al centro dei riflettori mancava. La top model 42enne sfila davanti a tutti i presenti stretta al pilota e manager a cui è legata dall’estate 2024 e che le è rimasto sempre accanto quando ha dovuto combattere la sua battaglia più importante e dura: quella contro il tumore ovarico al terzo stadio. Lei aveva scritto: “Il lato positivo, l’amore guarisce”. E l’ha aiutata a ‘risorgere’ da una situazione che pareva disperata.

Bianca è strepitosa col caschetto ingellato e lucido. Negli studi di Cinecittà incede con passo sul tappeto rosso accanto al suo cavaliere, inappuntabile in smoking. Indossa una creazione firmata Jil Sander, l’abito appartiene alla collezione Autunno-Inverno 2026-2027: è un tubino nero fluido con scollatura a barchetta che non fascia il suo corpo perfetto, ma lo accompagna. Beauty look minimal perfetto e ai lobi orecchini Bulgari in oro giallo con turchesi e ametiste. Ai piedi porta slingback sempre black con il tacco a spillo.

Alla 71esima edizione del prestigioso premio cinematografico i due si prendono i riflettori a Roma

Prima di iniziare la conduzione, Bianca ai microfoni dell’Adnkronos dice: “Sono onorata di condurre i David di Donatello. Occasioni così non capitano tutti i giorni e non potevo dire di no. Non so se sarà l’inizio di una carriera televisiva. Ogni volta mi dico 'ma no', e alla fine sono ancora qui. Prendo le occasioni una alla volta".

La top model 42enne sfila davanti ai flash stretta al pilota e manager a cui è legata dall'estate del 2024

La Balti adora Roma: "Uno dei miei primi lavori da modella l’ho fatto qui, 21 anni fa. Ogni volta che torno è un sogno. Roma è così bella che il mio desiderio sarebbe avere un progetto che mi porti a vivere qui per qualche mese. Sarebbe meraviglioso”. Le chiedono se abbia un ‘superpotere’ per essere così forte, lei sorride e svela: “La resilienza. E’ un superpotere che abbiamo tutti, ma il mio è stato messo alla prova tante volte. Per questo sono diventata un’esperta”.