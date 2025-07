Giulia De Lellis incinta è raggiante per le rose di Tony Effe: lui gliele fa arrivare in Grecia per il loro primo anniversario, guarda

Il trapper 33enne sorprende la compagna 29enne da cui avrà una bambina, Priscilla

Lei è volata via dall’Italia e non possono stare insieme, anche perché lui fino a poche ore fa era addirittura in Francia, a Parigi, preso dai suoi impegni. Ma, seppure distanti, trovano il modo di celebrare un giorno importante. Giulia De Lellis, incinta di circa 7 mesi, è raggiante per le rose di Tony Effe: lui gliele fa arrivare in Grecia per il loro primo anniversario. La 29enne le mostra ai follower nelle sue IG Stories: è felice.

Il trapper 33enne sorprende la compagna da cui tra pochi mesi avrà una bambina, Priscilla. L’influencer romana è al Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, struttura 5 stelle situata sulla riviera di Atene, per un evento firmato Tom Ford. Tony desidera farle sentire viva la sua presenza e arriva l’enorme mazzo direttamente nella suite che Giulia occupa.

La De Lellis e il cantante celebrano l’inizio della loro storia d’amore. Il 30 giugno di un anno fa entrambi erano alle nozze tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in Toscana. E’ durante quei fiori d’arancio che hanno trascorso la prima notte insieme. Lo racconta l’artista nel suo libro, Non volevo ma lo sono. A distanza di soli 365 giorni la loro vita è cambiata. Giulia ha scelto di avere un bebè da lui, proprio come l’amica argentina 35enne, che aspetta Clara Isabel da Nacho.