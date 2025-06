Giulia De Lellis col pancione invita le amiche Cecilia Rodriguez, anche lei incinta, e Aurora Ramazzotti per due giorni in campagna: le foto 

Organizza un super evento per sole quattro amiche targato Audrer, il suo brand beauty

Sceglie Tenuta Bertarello, in località Pontarello, in provincia di Viterbo, immersa nelle colline della Tuscia

Ha detto alle sue ospiti di non portare nulla: avrebbe pensato a tutto lei. Giulia De Lellis col pancione invita le amiche Cecilia Rodriguez, anche le incinta, e Aurora Ramazzotti per due giorni in campagna. Organizza un super evento, chiamato Les Petits Plaisirs, per sole quattro amiche targato Audrer, il suo brand beauty. L’influencer 29enne sceglie Tenuta Bertarello, in località Pontarello, in provincia di Viterbo, immersa nelle colline della Tuscia. Con loro c’è pure Martina Ravotti, 33 anni, influencer e titolare di un marchio di abbigliamento, Pars Animae Meae.

Giulia De Lellis col pancione invita le amiche Cecilia Rodriguez, anche lei incinta, e Aurora Ramazzotti per due giorni in campagna

La romana, incinta di una figlia che si chiamerà Priscilla, fortemente desiderata col trapper Tony Effe, mantiene tutto quel che promette. Nelle stanze alle sue ospiti fa trovare veramente tutto quello di cui hanno bisogno: abiti, completi da piscina, costumi, prodotti per la cura del viso e del corpo, accessori, scarpe, ciabattine...

Organizza un super evento per sole quattro amiche targato Audrer, il suo brand beauty

Sceglie Tenuta Bertarello, in località Pontarello, in provincia di Viterbo, immersa nelle colline della Tuscia

La De Lellis e Cecilia, che partoriranno entrambe a settembre, si lasciano vedere fiere con le loro forme da mamma. Anche Aury, 28 anni, e Martina sono madri, la prima è genitore di Cesare, la seconda di Achille. Giulia ha scelto ospiti con cui ha in comune, adesso, proprio la cicogna, per lei e l’argentina 35enne, che avrà Clara Isabel dal marito Ignazio Moser, ancora in volo però.

Alle sue ospiti chiede di non portare nulla: fa trovare loro abiti, costumi, accessori e prodotti corpo e viso nelle stanze

Le quattro, con loro c'è pure Martina Ravotti, fanno anche lezioni di yoga in giardino

Nella Tenuta tutte si rilassano a dismisura, imparano a cucinare, fanno lezioni di yoga, massaggi, bagni rigeneranti in piscina. Ogni istante è raccontato nelle Stories delle quattro. E’ una due giorni di coccole infinite, Giulia è felicissima: non poteva desiderare di più. Per loro è già tempo di tornare a casa, ma con il cuore ricolmo di gratitudine per l’ex volto di Uomini e Donne, capace di deliziare se stessa e le amiche in modo spettacolare