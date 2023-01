Giulia De Lellis: "Questa vacanza ai Caraibi è stata una tragedia". Ecco perché

L’influencer e il fidanzato Carlo Beretta sono finalmente tornati in Italia

Giulia De Lellis sul social racconta tutto. “Questa vacanza ai Caraibi è stata una tragedia comica continua”, rivela. L’influencer 26enne è volata al caldo con il fidanzato Carlo Beretta: si è goduta il mare cristallino e il sole in coppia. Non immaginava, però, tutti gli imprevisti capitati, anche in partenza per tornare, quando doveva assolutamente prendere il volo per l’Italia.

Giulia ha condiviso sul social tanti scatti del viaggio sulle isole dei Caraibi: si è fatta ammirare sorridente in bikini in spiaggia, tra bagni e tintarella, o romantica insieme a Carlo. Già arrivare sul posto non era stato facile a causa dei ritardi dei voli programmati e lo smarrimento dei bagagli. Pure il viaggio di ritorno, però, è stato piuttosto faticoso…

“Ieri abbiamo aspettato non so più quanto il volo di ritorno che inspiegabilmente non è partito. Se restavamo, perdevamo la coincidenza. Se perdevamo la coincidenza, dovevamo restare a St. Barth per tre giorni perché non c’erano più voli. Non vi sembra un film già visto?”, spiega la De Lellis.

“Con una coppia di sconosciuti (carinissimi) che hanno avuto il nostro stesso problema e quindi lo stesso volo, per non restare bloccati e perdere il resto dei voli, abbiamo dovuto prendere un aereo privato. Per quattro, io già sudavo”, rivela Giulia, da sempre preoccupata quando deve salire sull’aereo, ancor di più se piccolissimo.

L’ex gieffina vip sul minuscolo aereo privato è stata in forte ansia tutto il tempo, alla fine però, ce l’ha fatta. Lei e Carlo sono atterrati in tempo per poter prendere le coincidenze previste. Non è tutto. Giulia ha anche ritrovato i bagagli che all’inizio della vacanza erano andati smarriti.

“Tutto è bene quel che finisce bene. Anche se, vi giuro, questa vacanza è stata una tragedia comica continua. Ci guardavamo e non sapevamo se ridere o piangere, a volte abbiamo fatto entrambe le cose. E’ successo di tutto, qualsiasi tipo di cosa”, confida la De Lellis. E sottolinea: “Dieci giorni dall’altra parte del mondo senza le mie cose è stato terribile, avrò il trauma di questa cosa, già lo so”.