La 32enne invita la 45enne a Non lo faccio x Moda: le due 4 anni fa avevano minacciato querele

Sono state le protagoniste nella Casa: oggetto del desiderio Pierpaolo

Giulia Salemi sorprende tutti. Invita Elisabetta Gregoraci a Non lo faccio x Moda. Le due fanno pace dopo le liti al GF Vip 7 a causa del triangolo amoroso con Pierpaolo Pretelli, attuale compagno dell’influencer, da cui ha avuto Kian il 10 gennaio scorso. Davanti alla telecamere le battute si sprecano: dopo il reality non c’era stato più alcun contatto tra loro. Anzi: si erano minacciate di querela entrambe, pur avendo lo stesso avvocato al tempo.

Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci fanno ''pace'' dopo le liti al GF Vip 7 e il triangolo amoroso con Pretelli: cosa si sono dette

L’italo persiana 32enne ironizza e lancia pure qualche frecciatina. La showgirl 45enne sorride e ci sta. Giulia vuole sapere del suo Pier. “Tra di noi c’era una bella alchimia, poi lì hai bisogno di persone con cui devi avere dei punti di riferimento e io con lui mi trovavo bene, con lui, Francesco Oppini, Andrea Denver. Con i maschietti della Casa, però con Pier un po’ di più…”, racconta Eli. “Un po’ molto di più”, controbatte la Salemi.

“Beh sì, avevamo questi sguardi, c’era molta sintonia. Poi c’è stato questo famoso gioco in piscina col bacio. Quel quadro che io so ce l’ha tua suocera!”, replica la Gregoraci. “Ah, beh, è in casa? Così questa estate gli do fuoco”, risponde sarcastica l’influencer. La Gregoraci ride: “Oddio, ho già fatto un danno!”. “Ah sì, Margherita, dobbiamo parlare”, sottolinea Giulia rivolgendosi alla madre di Pretelli. Eli cerca di metterci una pezza: “Quattro anni fa era in Calabria, ora non so che fine abbia fatto”. “Bene, notizia choc, bene la mia cara suocera…”, conclude la Salemi.

La 32enne invita la 45enne a Non lo faccio x Moda: le due 4 anni fa avevano minacciato querele

Elisabetta torna su quel bacio con Pier: “Quella è stata una prova ricompensa che abbiamo fatto tutti!”. “Però Alfonso Signorini, che è un furbetto, ci ha visto lungo, perché effettivamente, tra tutti ha fatto matchare a voi”, le sottolinea Giulia. “Perché Pier è entrato nella Casa dicendo: ‘Tra tutte le ragazze è Elisabetta quella che a me piace’. Alfonso proprio da questa intervista ha poi fatto fare questa cosa qui… Ma questo bacio, ripeto, l’hanno fatto tutti, però girava solo il nostro”, chiarisce l’ex moglie di Flavio Briatore da cui ha avuto Nathan Falco, 15 anni.

“Per me è stata una persecuzione - ammette Giulia - ma ci sono stati altri baci?”. Elisabetta non ha dubbi: “No, stai serena, non c’è stato niente altro, tranquilla”. “A parte Pier, avevi voglia in quel momento di rinnamorarti?”, le domanda la Salemi. “Beh, sicuramente non l’avrei fatto lì: nella Casa ti puoi conoscere, annusare, ma determinate cose per come sono fatta io non le avrei fatte, non avrei iniziato una relazione, forse un flirt, ma senza fare vedere davanti a troppe persone determinate cose. A casa c’è mio figlio, certe cose non mi piacciono. Io comunque sono un po’ l’artefice della vostra storia, dai!”, precisa Elisabetta.

Sono state le protagoniste nella Casa: oggetto del desiderio Pierpaolo

Alla fine Giulia sa che è vero: “I tuoi paletti, mi duole dirlo, ma sono serviti. Io ti devo ringraziare perché sicuramente, se tu ti fossi lasciata andare, magari non sarebbe nata la storia d’amore tra me e Pierpaolo e oggi non sarei mamma con Pier. I tuoi paletti hanno portato bene, quindi se mi sposo ti chiamo come testimone”. “E io verrò - svela la Gregoraci - Ma non mi chiamerai mai: falsa!”. Ride e le precisa: “Mi è dispiaciuto non aver mai fatto una cena post GF con voi, con gli altri l’ho fatta”. La Salemi le rimarca: “Ma non hai mai chiamato per invitarci”. “Ma tu hai bloccato tutte le mie pagine”, le fa notare l’altra. I siparietti vanno avanti, la ruggine però è passata, le querele non sono mai partite. E magari questo è l’inizio di un’amicizia, chissà.