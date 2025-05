Ilary Blasi si consola con i baci di Bastian dopo il flop del suo programma 'The Couple': romantici sul Lago di Como, foto

La 44enne a Villa D’Este, uno degli hotel più esclusivi del mondo, insieme a Muller

Cancella la delusione per il reality con una fuga d’amore e senza dire una parola sulla vicenda

Archiviato con largo anticipo il capitolo The Couple, chiuso senza neanche mandare in onda la finale e col montepremi devoluto in beneficenza, Ilary Blasi volta pagina. Non dice una parola sul flop del suo programma su Canale 5, si consola con i baci di Bastian a Villa d’Este, uno degli hotel più esclusivi al mondo e tra i maggiormente costosi. Lei e Muller sono romantici sul Lago di Como: una fuga appassionata sicuramente con stile.

Unica, come recita la sua docuserie, sempre protagonista della propria vita, la 44enne sceglie il lago più amato dai divi di Hollywood per leccarsi le ferite e ritrovare l’umore giusto. Lo fa col tedesco 37enne che è la sua ombra da più di due anni. Per loro passeggiate condite da complicità mano nella mano tra le ville storiche di Bellagio e Varenna.

Ilary e Bastian si rilassano con una parentesi d’intimità senza filtri, Per la coppia solo sguardi complici, cene a lume di candela e serenità. The Couple rimane una scommessa non vinta, ma Ilary sicuramente si rifarà. Dovrebbe tornare in onda con Battiti Live in estate. E’ tutto in via di definizione. Lei non dice una parola al momento su tutta la vicenda. meglio guardare ancora una volta in avanti, proiettata verso il futuro.