Vittima di body shaming, la danzatrice 23enne ha deciso di tornare in terapia

A fine settembre scorso ha affidato ai social il suo sfogo. A distanza di pochi giorni Giulia Stabile, rivela ai concorrenti di Amici cosa le scrivono gli hater. La danzatrice professionista del talent show, vincitrice della 20esima edizione, ospite in ‘casetta’, parla ai ragazzi di bullismo. “Ho iniziato a detestarmi”, confessa. Vittima di body shaming, è tornata in terapia.

''Ho iniziato a detestarmi'': Giulia Stabile rivela ai concorrenti di Amici cosa le scrivono gli hater

“Ci tenevo a parlarvi di una cosa molto intima”, esordisce la 23enne. Fa vedere le parole che le vomitano addosso ogni giorno: "una ballerina con la cellulite", "sei inguardabile", "hai pancia e fianchi", "sei orribile", "sei ingrassata", "di chi è incinta?", "mangia mangia”. Sono tutti commenti sul suo fisico.

La Stabile confessa quanto soffra per queste frasi: "Questi commenti sono sotto due post, in altri ce ne sono di più. Fanno male, ricevo commenti di questo tipo da cinque anni". Ha ricevuto insulti anche di persona: "Beccai quattro adulti e una signora disse: ‘la ballerina di Amici cicciona?’. Mi sentii colpita, e sono esplosa. Pensai che dovevo fare qualcosa. Ho deciso di tornare a fare terapia”.

"Che io abbia preso qualche chilo è chiaro, è successo. L'ho notato, ma non mi sembrava un problema. Dopo i messaggi ho iniziato a detestare il mio corpo. Non capivo se mi detestavo per quello che mi stavano dicendo o perché davvero lo pensavo. Sono andata in bug totale, un caos generale”, rivela.

Tutti ascoltano in silenzio, addolorati per lei. Gard interviene e dice: "Non ho mai subito bullismo online, ma dal vivo. Prima ero diverso, e anche gli altri me lo dicevano. Sono uno che entra in punto di piedi, mi autoescludo per pausa di essere escluso. Sono stato soggetto di bullismo da piccolo, ho fatto terapia. Ci sto entrando in punta di piedi qui, sto cercando di includermi, ma fa parte del percorso".

Alessio confida di essere stato oggetto di pregiudizi: "Lo stereotipo del ‘maschio che balla’ che non è un vero uomo. Mi sono venute le paranoie. Questa cosa non la capisco". Frasa per un periodo ha persino abbandonato la musica a causa di commenti cattivi. "Alcune cose toccano punti per cui tu stai male, quindi è difficile non farsi influenzare. Se leggo cose negative ci sto male, dovrei avere consapevolezza dei miei punti di forza”, spiega Matilde. Alex non riesce ad aprirsi: "Non riesco a parlarne, mi imbarazzo, mi crea disagio. Riguarda il mio aspetto. Al me del passato direi di non ascoltare i giudizi, e aiutare più me stesso”.