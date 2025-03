Giuliano Sangiorgi dei Negramaro è diventato papà! Nato a Roma il figlio Michele: le prime immagini

Il cantautore salentino 46enne e la compagna, Ilaria Macchia, 43, genitori bis

Giuliano Sangiorgi dei Negramaro lo annuncia entusiasta su IG: è diventato papà per la seconda volta. A Roma, nella Casa di Cura Santa Famiglia, nella notte tra il 22 e 23 marzo è nato il figlio Michele. Sul social arrivano le prime immagini del bebè e dei genitori al settimo cielo.

Il cantautore salentino 46enne e la compagna Ilaria Macchi, sceneggiatrice, 43 anni, vivono ore piene di gioia insieme alla loro primogenita, Stella, nata nel 2018. Anche la bimba è felicissima dell’arrivo del fratellino. Giuliano, nell’annunciare l’arrivo della cicogna, scrive: “Ricominciamo tutto amore nostro!!! Benvenuto Michele Sangiorgi! Ilaria, Stella e io siamo pronti alla nostra vita insieme!”. A fare da sottofondo allo scatto che immortalava la mano del bimbo con al polso il braccialetto di riconoscimento, c’è il brano “Ricominciamo tutto” della band.

Sangiorgi e la Macchi avevano svelato la gravidanza a Vanity Fair il 20 dicembre scorso, Ilaria era già al sesto mese di gestazione. “Stare zitto per tanti mesi è stata una rottura, per me che sono un chiacchierone se non condivido una gioia con gli altri è dura. Non volevamo dirlo prima perché c'erano i progetti dei Negramaro e quelli di Ilaria come sceneggiatrice e non ci piace mischiare i piani. E' una cosa così bella e personale che doveva andare su un altro binario”, aveva spiegato l’artista.

Entrambi erano impazienti di conoscere il loro secondo pargoletto: adesso che è arrivato, è tutto perfetto.