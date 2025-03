''Sono il mio pensiero fisso'': Andreas Muller porta in tv le gemelline Penelope e Ginevra e parla delle imminenti nozze con Veronica

Il 28enne e e la 54enne, dopo aver festeggiato il primo anno delle figlie e il battesimo, pensano ai fiori d’arancio

Andreas Muller è raggiante. Il ballerino porta in tv le gemelline Penelope e Ginevra e parla delle imminenti nozze con Veronica Peparini. La 54enne è seduta al fianco del 28enne a Verissimo. I due raccontano il primo anno delle bambine, che il 18 marzo scorso hanno festeggiato a Roma il compleanno e il battesimo contemporaneamente. “Sono il mio pensiero fisso”, svela il danzatore delle bimbe.

“E’ stato un anno bello, gioioso, divertente e mai pesante - sottolinea l’ex professoressa di Amici - E’ venuto tutto molto naturale, non abbiamo stravolto nulla, ci siamo semplicemente adattati e siamo un tutt'uno. Olivia ci aiuta tantissimo, quando non è dal papà ed è con noi, segue moltissimo le sue sorelline, Daniele, invece, sta vivendo la sua adolescenza, anche lui ci aiuta ma in modo diverso”. Parla degli altri suoi due figli avuti da Fabrizio Prolli. Olivia compirà 13 anni il prossimo 29 marzo, Daniele ha spento 17 candeline lo scorso 11 dicembre.

“Questo è stato un anno che ci ha dato una forte vitalità, molto dinamico, Ginevra e Penelope sono tutto per noi. Io, poi, sono innamorato delle mie bambine, riempiono le mie giornate sono il mio pensiero fisso, la cura per me. Insieme a loro, mi sono reso conto che il tempo passa velocemente e bisogna godersi ogni momento anche quando ci svegliamo la notte”, svela Muller.

“Anche i nostri genitori sono felicissimi, Ginevra e Penelope hanno portato davvero tanta gioia in famiglia. Quando riguardo i miei figli grandi e le piccoline penso di essere una donna molto fortunata perché ho quattro creature meravigliose che ho potuto vivere in diversi momenti della mia vita”, aggiunge Veronica.

I due ora sono concentrati sul matrimonio. La Peparini confida: “Adesso che sono passati il compleanno e il battesimo di Ginevra e Penelope, possiamo concentrarci al cento per cento sul matrimonio. Come periodo pensavamo agosto o settembre. Più settembre direi. Bisogna organizzare. Io ho già anche pensato al vestito, sono andata a diverse sfilate, sto un po' studiando”. Non chiarisce se parla di questo settembre che arriverà o quello del 2026.