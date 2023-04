L'ex Miss Italia e regina delle fiction Giusy Buscemi festeggia 30 anni con un party a tema: foto

Tra gli invitati alla festa anche Caterina Balivo, appena tornata dalla vacanza ai Caraibi

Voleva regalarsi un giorno speciale insieme agli amici per il suo compleanno

Giusy Buscemi, ex Miss Italia eletta nel 2012 e regina delle fiction in tv, per i 30 anni si regala un party a tema con gli amici. Festeggia il suo compleanno speciale a cifra tonda come aveva sempre sognato. Il 13 aprile è tutto dedicato a lei e alla sua festa gipsy.

Poche ora prima del party Giusy non ha ancora deciso l’outfit. “E’ il mio compleanno. Da settimane organizzo una festa a tema e non so ancora cosa mettere stasera. Questa sono io”, fa sapere la Buscemi nelle IG Stories mentre è ancora struccata e spettinata e culla il suo ultimogenito, Elia Maria, venuto al mondo lo scorso luglio. La siciliana è mamma anche di Caterina Maria, nata nel febbraio del 2018, e Pietro Maria, nato nell’ottobre del 2019.

Felicemente sposata dal 2017 col regista Jan Michelini dal 2017, conosciuto sul set, Giusy poi sorprende tutti e sul social sorride trionfante con indosso la sua splendida mise gitana.

Al party si balla e si canta. Tutti indossano look che rispettano il tema gipsy. L’attrice accoglie i suoi ospiti con grande gioia e calore. Tra gli invitati vip c’è anche Caterina Balivo insieme al marito 53enne Guido Maria Brera. La conduttrice 43enne, appena tornata dai Caraibi, dove ha trascorso una vacanza in famiglia, non è voluta mancare al compleanno dell’amica.

La siciliana si scatena in pista

Cate per l’occasione indossa un vestito lungo e ampio. “Ti ruberò l’idea della festa gipsy” scrive la Giusy nelle sue storie. Posta pure una foto che la immortala insieme alla Buscemi e i rispettivi consorti e aggiunge: “Amica mia sei più bella dentro che fuori, incredibile ma vero”.

Giusy è felice con le sue amiche

La Buscemi è davvero raggiante. Ha accanto le persone che più ama. Ha una vita appagata coronata anche dalla laurea appena presa, nonostante gli impegni professionali i i tre bambini piccoli, di 5, e 3 anni e l’ultimo di 9 mesi. Nei suoi primo 30 anni ha raggiunto gli obiettivi che si prefiggeva: si sente grata.