''Ho subito un grave furto'': Federico Fashion Style racconta che gli sono stati sottratti oggetti per il valore di 80mila euro

La faccia è contrita. Triste e anche arrabbiato Federico Fashion Style nelle IG Stories svela: “Ho subito un grave furto". Racconta che gli sono stati sottratti oggetti del valore di 80mila euro.

“Ragazzi, scusate se sono stato un po' assente in questi ultimi giorni, ma ho subito un brutto furto. Anzi, direi un grave furto. Sono molto dispiaciuto perché sono stato derubato di alcune cose per le quali ho investito davvero tanti soldi. Confido nelle autorità affinché trovino il balordo che ora è in possesso delle mie cose e confido soprattutto nella giustizia, perché chi ha fatto ciò deve pagare”, confida.

E’ possibile che sia accaduto in uno dei suoi saloni di bellezza. “Non vi posso dire di più o entrare nei dettagli, ma ho subito un danno da più di 80mila euro, vi lascio solo immaginare lo stato d'animo, anche se sto cercando di tranquillizzarmi anche perché nessuno mi ritornerà indietro ciò che mi è stato rubato. Comunque, i conti si faranno quando arriveranno le riprese delle telecamere e vi farò vedere il video, così dimostrerò quanta mer*a esiste”, chiarisce il 35enne.

Poi sull’argomento conclude: “A tempo debito, quando sarà il momento, vi farò sapere cos'è accaduto e dov'è successo. Ciò che mi rende più triste è che un uomo lavora tanto nella propria vita, per realizzarsi, per realizzare i propri sogni e, poi, accade questo”.

Federico passa ad altro. E’ stato al Cosmoprof di Bologna, accolto come in divo. Purtroppo per lui, su TikTok, riguardo alla sua presenza alla fiera è girata quella che sottolinea è una ‘fake news’: avrebbe rovinato i capelli a una signora. “Frangare e inventarsi delle storie totalmente assurde, cioè totalmente non vere, immaginate, costruite soltanto per creare hype e quei profili sfigati che hanno con zero post e con 100 seguaci per utilizzare il nome Federico Fashion Style per avere delle visualizzazioni”, sbotta.

“Vi ho postato il video che gira, cioè questo video di questa soggetta che stava lì sotto il palco mentre io facevo lo shampoo alla signora che spero che la signora mi segua e mi scriva il suo contatto così la faccio testimoniare. La signora quando è andata via mi ha abbracciato, era felicissima. Questa soggetta scrive come si sente Federico Fashion Style dopo che rovina i capelli a questa signora al Cosmoprof. Non riesco a capire per quale motivo io gli abbia rovinato i capelli”, spiega.

“Questa signora che era totalmente bianca e voleva diventare rosa e quindi le ho fatto semplicemente uno shampoo rosso che si usa per le donne rosse e una maschera che colora di rosso”, prosegue Federico.

“Voglio mettere un attimo i puntini su questa deficiente. Ragazza, signora, non so chi sia... Ovviamente non ci mettono la faccia, ma ci mettono un profilo fake senza foto. Però, grazie al nome Federico Fashion Style, grazie alle solide stron*ate che scrivono sul mio conto, arriva a 8 milioni di visualizzazioni in due giorni. Quindi, io mi ritengo una superstar perché faccio 8 milioni di visualizzazioni in due giorni. Questa cretina, barra cretino, che scrive sul mio conto, ti ringrazio per avermi dato la visibilità. Ma secondo me sarebbe il caso che ti fai un esame di coscienza, perché prima di scrivere stron*ate magari ti informi, o magari sei invidiosa”, termina.