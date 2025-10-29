''Grazie per questi 10 anni'': Selvaggia Lucarelli fa una romantica dedica al futuro sposo Lorenzo Biagiarelli per l’anniversario, lui rincara la dose di dolcezza

La scrittrice e lo chef tv sono una coppia ormai dal 2015, il prossimo anno si sposeranno

In occasione del decimo anniversario di fidanzamento si sono scambiati teneri messaggi

Sul social hanno scritto parole romantiche e spiegato di essere ancora innamoratissimi

Selvaggia Lucarelli e il compagno Lorenzo Biagiarelli si sono scambiati delle dolcissime dediche via social per il loro decimo anniversario di fidanzamento.

La scrittrice e volto tv, 51 anni, è legata allo chef 34enne dalla fine del 2015. Lui ha circa 15 anni meno di lei, ma questo alla fine non è stato un problema insormontabile.

Nel pomeriggio di martedì 28 ottobre, Selvaggia ha condiviso su Instagram una foto in cui appare con Lorenzo durante uno dei loro tanti viaggi in giro per il mondo e ha scritto: “Sei molto più di ciò che sono capace di vivere. Grazie per questi giganteschi 10 anni insieme, mi sto attrezzando per i prossimi, sperando che regga il femore”.

Selvaggia Lucarelli, 51 anni, e Lorenzo Biagiarelli, 34, durante uno dei loro tanti viaggi in giro per il mondo

Poco dopo lo stesso Lorenzo ha voluto celebrare la ricorrenza con parole altrettanto romantiche: “Dieci anni fa, quando ho cominciato ad amarti, la Juve vinceva tutti gli scudetti, il Papa si chiamava Francesco e la Regina Elisabetta, in Myanmar non c’era la dittatura e solo qualche ultracentenario poteva avere un flebile ricordo dell’ultima pandemia, l’Isis non aveva ancora distrutto Palmira, noi non avevamo quattro gatti e a Milano, a dicembre, nevicava ancora”. “Insomma, ti amo da quando il mondo era diverso. E sono felice che questa sia l’unica cosa che, nel frattempo, non è cambiata”, ha aggiunto.

Sotto al post di Biagairelli la replica di Selvaggia: “Tu eri giovane, io non lo ero già più. Vedi che alla fine il mio è stato un vantaggio!”.

Selvaggia e Lorenzo nella primavera del prossimo anno dovrebbero sposarsi.

Nonostante i 15 anni di differenza, Selvaggia e Lorenzo sono insieme ormai da dieci anni e il loro amore sembra forte come il primo giorno, se non di più

Lei – che ha alle spalle un matrimonio durato dal 2004 al 2007 con Laerte Pappalardo, padre di suo figlio Leon, 20 anni – lo aveva rivelato qualche mese fa ospite di Alessandro Cattelan nel podcast “Hot Ones Italia”.

Aveva confessato di aver già chiesto al compagno di sposarla poco dopo l’inizio della loro relazione, ma lui disse di no (lei in realtà voleva anche un secondo figlio).

“Dopo nove anni sono tornata all’attacco perché, compiuti i 50, volevo organizzare la mia vita. Gliel’ho buttata sul pragmatico, basta romanticismo, è burocrazia. Qualche giorno fa in aereo gli ho detto che se dovessi morire tutto quello che ho in questo momento rimarrebbe a Leon, mio figlio che neanche mi scrive…”, aveva detto con un po’ di ironia.

“Pare abbia detto di sì! Forse in primavera dell’anno prossimo…”, aveva poi aggiunto.

La location della cerimonia potrebbe essere la Puglia, dove Selvaggia ha recentemente comprato casa.