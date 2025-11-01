Heidi Klum stupisce tutti con il costume per Halloween 2025: ecco in cosa si è trasformata col marito, foto

La supermodel tedesca ogni anno organizza la festa di Halloween più attesa del mondo

Passa mesi a preparare nei minimi dettagli il suo costume

Stavolta si è superata: si è trasformata in Medusa, creatura mitologica

Il marito Tom Kaulitz invece è un soldato greco pietrificato dal suo sguardo

Heidi Klum ha stupito ancora una volta tutti con i suoi travestimenti di Halloween. Ha 52 anni, ma a giudicare dalla sua energia e dalla fantasia che sfoggia ogni 31 ottobre, sembra non invecchiare mai.

Anche quest’anno la supermodella tedesca ha lasciato tutti a bocca aperta con un travestimento spettacolare: Medusa, la creatura mitologica capace di trasformare in pietra chiunque osi guardarla negli occhi.

Heidi Klum, 52 anni, con il costume di Halloween 2025 alla sua mega festa a New York: si è trasformata in Medusa dopo ore e ore di trucco

Alla sua festa annuale di Halloween a New York, Klum è arrivata avvolta da una lunga coda, con serpenti animati che si muovevano sulla testa al posto dei capelli. Sul red carpet ha sibilato ai fotografi e puntato un arco come una vera dea greca, mostrando un costume che era più un’opera d’arte che un semplice travestimento. Al suo fianco, il marito Tom Kaulitz, 35 anni, era perfettamente a tema: un soldato greco pietrificato dallo sguardo della sua Medusa.

Il costume con tanto di "coda" della supermodel tedesca, che vive in America da decenni

Dal tappeto rosso, Kaulitz ha ammesso di aver trovato l’abito della moglie “sexy”, nonostante il mito dica il contrario. E Klum, ridendo, ha risposto: “Penso che lui sia super hot”.

Su Instagram ha condiviso un video del look con la didascalia: “HAPPY HEIDIWEEN. Non fissarmi troppo a lungo o ti trasformerai in pietra”. L’effetto speciale dei serpenti in movimento e del trucco perfetto è frutto del lavoro del make-up artist Mike Marino, lo stesso che ha trasformato Colin Farrell nel Pinguino di The Batman.

Heidi "Medusa" insieme al marito Tom Kaulitz, 35 anni, che si è vestito da soldato greco pietrificato

Per Klum, Halloween è una tradizione sacra. Da 25 anni organizza la festa più attesa di New York, un appuntamento a cui partecipano star e curiosi in cerca di sorprese. Ogni volta alza l’asticella, dedicando mesi alla preparazione e ore al trucco per un risultato che rasenta la scultura vivente.

Il vestito di Tom

Negli anni scorsi è stata di tutto: da Fiona di Shrek a Jessica Rabbit, passando per Betty Boop. Ma se le trasformazioni precedenti puntavano sulla simpatia o sulla sensualità, quest’anno Klum ha scelto il potere oscuro della leggenda, confermandosi ancora una volta la regina indiscussa della notte più spaventosa dell’anno.