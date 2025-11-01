Il cantante Briga e la moglie Arianna Montefiori aspettano il primo figlio: annuncio e foto

Il 35enne e la 30enne sono al settimo cielo: tra pochi mesi saranno genitori

Il cantante Briga, al secolo Mattia Bellegrandi, 35 anni, e l’attrice Arianna Montefiori, 30 anni, hanno annunciato che diventeranno genitori per la prima volta.

La notizia è arrivata direttamente dai loro profili social, con parole semplici ma piene d’emozione: “Ti abbiamo cercato nei nostri sogni”.

Il cantante Briga, 35 anni, e la moglie attrice Arianna Montefiori finalmente aspettano il loro primo figlio

La coppia sabato 1 novembre ha pubblicato alcuni scatti tenerissimi in cui Arianna mostra il pancione, accompagnati da una didascalia che non lascia dubbi: “Ti abbiamo cercato nei nostri sogni, ti abbiamo cullato nel nostro cuore. Grazie per averci scelto come genitori. Siamo sempre stati qui. Mamma, Papà e Baires”. Baires è il loro amatissimo cane.

Nel giro di pochi minuti il post è stato sommerso da messaggi di auguri, sia da amici e colleghi del mondo dello spettacolo che dai tanti fan che li seguono da anni.

Solo pochi mesi fa, Briga e Arianna erano stati ospiti di Verissimo, dove avevano raccontato con sincerità le difficoltà incontrate nel loro percorso verso la genitorialità. L’attrice, con grande dolcezza, aveva detto: “Una cosa che dovrebbe accadere naturalmente, a volte non accade. E probabilmente dovremo farci aiutare, ma va bene così”.

Sposati dal 2021, i due avevano spiegato di essere pronti a intraprendere strade alternative pur di realizzare il loro sogno di diventare genitori. Ora quel sogno è finalmente realtà, e la felicità è palpabile, come mostrano gli scatti che hanno voluto postare.