Alex Belli e Delia Duran annunciano la gravidanza: ''Dopo cinque anni di tentativi, una benedizione''. I dettagli

La coppia è al settimo cielo: finalmente la cicogna ha spiccato il volo

A Verissimo hanno raccontato che dopo cinque anni si erano rassegnati

Stavano per intraprendere un percorso di fecondazione assistita quando è accaduto l’insperato

Alex Belli e Delia Duran aspettano un figlio: adesso è ufficiale.



La coppia lo ha annunciato in un’intervista a Verissimo andata in onda oggi, sabato 1° novembre.

“E’ un’emozione fortissima sapere che finalmente sono incinta”, ha esordito la modella venezuelana nel salotto del weekend di Canale5.

Delia Duran, 37 anni, emozionatissima a Verissimo annuncia di essere incinta dopo cinque anni di tentativi

Il pancione è già visibile: “Si siamo già entrati al quarto mese. Devo dire che dopo cinque anni di tanti tentativi ce l’abbiamo fatta”.

La 37enne ha fatto sapere che il concepimento è avvenuto in maniera naturale, a sorpresa: “Non è stato facile perché pensavamo di non riuscire a concepirlo in maniera naturale. Secondo me è una benedizione di dio questa”.

Alex, 42 anni, ha aggiunto che questo bambino “è stato a lungo cercato”: “Da quando ci siamo messi insieme sette anni fa, ci sono stati tanti progetti di vita, tanti accadimenti abbastanza forti e particolari, avevamo quasi perso le speranze. Capita quando meno te lo aspetti”.

La coppia aveva perso le speranze e si stava per rivolgere alla fecondazione assistita

Proprio la scorsa estate i due avevano iniziato a prendere contatti per cominciare un percorso di fecondazione assistita a Milano. “Avevo perso la speranza. Avevo detto ad Alex che se non fossimo riusciti quest’anno, ci saremmo rivolti alla fecondazione assistita”, ha proseguito la Duran.

Lui ha raccontato: “Abbiamo saputo la bellissima notizia quest’estate. Eravamo in vacanza. Avevamo già preso i contatti con l’Humanitas per iniziare questo percorso quando saremmo tornati. Ci eravamo rassegnati”.

Delia ha fatto due test di gravidanza prima di dare la notizia ad Alex: voleva essere sicurissima

Delia ha spiegato: “Invece l’abbiamo concepito in maniera naturale. Lo abbiamo scoperto perché avevo due settimane di ritardo. Mi sentivo debole e stanca. Ho detto ad Alex che dovevamo provare a fare un test di gravidanza”.

Lei per sicurezza ne ha fatti due di test prima di comunicare la notizia alla sua dolce metà. Ovviamente erano entrambi positivi. “Ho saltato dall’emozione”, ha concluso la bellezza sudamericana.