''Ti aspettiamo a braccia aperte'': Milly Carlucci si commuove in diretta per Andrea Delogu e svela chi di 'Ballando' era al funerale del fratello

La conduttrice del talent di Rai1 si è rivolta alla concorrente colpita da un gravissimo lutto

Mercoledì Andrea Delogu ha infatti perso il fratello 18enne Evan in un incidente stradale

Assente durante la puntata del 1° novembre, ad Andrea è stato dedicato un momento toccante

Milly ha fatto sapere di aspettarla “a braccia aperte” e di volerla far sorridere di nuovo

Ha rivelato chi ha rappresentato ‘Ballando’ al funerale del ragazzo svoltosi venerdì scorso

Voce rotta e lacrime agli occhi: Milly Carlucci si è commossa rivolgendosi ad Andrea Delogu durante la diretta della sesta puntata di “Ballando con le Stelle”.

La conduttrice del talent, 71 anni, ha voluto mandare un messaggio di affetto insieme al resto del cast dello show di Rai1 dopo che la Delogu, 43 anni, mercoledì scorso ha vissuto un lutto tragico, la morte del fratello Evan, appena 18enne (deceduto a causa di un incidente stradale in moto).

Milly ha anche rivelato chi è stato a prendere parte ai funerali di Evan a Bellaria, in provincia di Rimini, in rappresentanza di tutto “Ballando”.

Milly Carlucci, 71 anni, insieme a Nikita Perotti, insengante di Andrea Delogu a "Ballando con le Stelle"

Riunendo i ballerini prima dell’inizio dello show di sabato 1 novembre, la Carlucci ha spiegato: “Come vedete manca nel gruppo Andrea Delogu”. Poi ha chiamato accanto a sé l’insegnante di ballo di Andrea: “Io chiedo a Nikita Perotti di raggiungermi a centro pista”.

“Sapete che Andrea ha subito una tragedia questa settimana. Un lutto gravissimo a cui tutti quanti noi abbiamo partecipato per quello che può servire il fatto che un gruppo di amici senta profondamente il dolore di uno dei suoi componenti e si voglia aggiungere a confortare questa persona”, ha aggiunto.

Milly ha rivolto parole di conforto ad Andrea, sul suo viso grande commozione

Quindi ha fatto sapere che è stato Nikita a rappresentare il programma durante le esequie che si sono svolte venerdì pomeriggio: “Nikita è stato ieri al funerale del fratello di Andrea in rappresentanza di tutti noi. E’ stato per Nikita anche un momento molto duro”, ha proseguito.

Il cast di "Ballando" in un momento di raccoglimento per la tragedia che ha colpito Andrea

Quindi si è rivolta direttamente alla Delogu: “Andrea, se sei davanti al televisore o se qualcuno ti può dire, voglio dirti che non ci sono parole per lenire un dolore così grande. Non abbiamo la pretesa di poterti dire niente che ti sia utile in questo momento”. “Però sappi che noi ti vogliamo un bene immenso e ti aspettiamo qui a braccia aperte con tutto il nostro affetto. E speriamo di farti sorridere ancora. Vogliamo veramente farti sorridere”, ha concluso con la voce rotta dall’emozione e gli occhi bagnati dalle lacrime.