L’attrice italiana, parigina da decenni, ha raccontato la sua difficile esperienza

Otto anni di punture e ben quindici ginecologi senza tatto umano

Poi l’incontro col professionista che le ha cambiato la vita

Caterina Murino ha raccontato quanto è stato difficile il suo percorso per diventare madre.

L’attrice di origini sarde ha avuto a 47 anni il suo primo figlio, nato lo scorso agosto. Si chiama Demetrio Tancredi.

Oggi 48enne, l’ex Bond girl nel film del 2006 Casino Royale con Daniel Craig, ha vissuto momenti di grande sconforto, si era quasi rassegnata. Ospite di Verissimo ha spiegato quanto siano stati oltre che poco capaci di aiutarla, inumani certi ginecologi incontrati nel suo percorso. Ben quindici.

Caterina Murino, 48 anni, è diventata mamma quest'anno, a 47 anni: il percorso è stato molto difficile

“E’ stato un percorso difficile perché ho perso due bimbi. Ho iniziato questo percorso di tante punture e ormoni per otto anni. Ho conosciuto 15 ginecologi in Francia e alcuni anche in Italia. Al di là degli errori che hanno fatto anche medicalmente, è mancata proprio l’umanità”, ha detto.

“Tanti mi hanno detto: ‘Anche i medici sono esseri umani, possono avere anche loro le loro paturnie’. Ma non in quella maniera, come ho vissuto negli ospedali in Francia. 40, 50 donne che alle 8 del mattino, eravamo lì per fare tutti gli esami e ci trattavano un po’ come carne da macello”, ha aggiunto.

Caterina, che da nove anni è legata a Edouard Rigaud, un avvocato francese che lavora nel foro di Parigi, ha ricordato la mancanza di tatto di una dottoressa: “E’ stato duro perché per esempio una ginecologa donna mi ha detto: ‘Non puoi rimanere incinta, devi fare assolutamente il dono di ovociti’. Io sono scoppiata a piangere e lei mi ha chiesto perché. Le ho detto perché [il bambino] forse non avrà il mio sorriso, quello di mia madre o di mio padre. Mi ha risposto: ‘Vuoi un figlio solo per la vanità’”.

A Verissimo l'attrice ha raccontato dei quindici ginecologi "senza umanità" che ha incontrato nel suo percorso

E ancora: “Un altro ginecologo mi ha detto: perdi tempo, stai bloccando il tempo a tuo marito per diventare padre”.

Poi Caterina, che vive a Parigi da 25 anni, ha trovato un bravo professionista: “Un mio amico mi ha presentato questo ginecologo in Francia che era veramente umano, oltre ad aver capito il percorso che io dovevo intraprendere per diventare madre. Mi ascoltava e capiva la sofferenza, mese dopo mese quando non rimanevo incinta”.

Scopre di essere incinta il 24 dicembre 2024. “C’era paura dopo il mio percorso. Mi chiedevo se l’avrei perso, se ci sarebbero stati problemi”, ha ammesso.

Invece è andata diversamente: “Ho avuto una gravidanza perfetta nonostante la mia veneranda età. Nella sfortuna sono stata fortunata”.