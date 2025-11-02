Martina Colombari in crisi per la coreografia sensuale di Ballando: ''La mia testa dice che sembro una porcona, mi giudico''

La bellissima ex Miss Italia si è esibita in una salsa davvero sensuale sabato 1 novembre

Prima della performance ha ammesso di avere difficoltà ad atteggiarsi in un certo modo

“La nuvoletta dice: ‘Madonna Martina, mi sembri una porcona così’”, ha ammesso

Poi però il trionfo in pista: esaltata da tutti per la sua sensualità mai volgare

Martina Colombari ha avuto difficoltà con la coreografia sensuale dell’ultima puntata di “Ballando con le Stelle”.

L’ex Miss Italia, oggi 50enne, non è solita atteggiarsi in modo “sexy”. Non l’ha mai fatto, pur essendo una bellissima donna. Così la salsa portata in scena con l’insegnante Luca Favilla l’ha messa un po’ in crisi.

“Abbiamo iniziato a montare la nuova coreografia, un ballo per me complicato”, ha spiegato nella clip andata in onda prima della sua performance sabato 1 novembre. “‘Ma come non ti senti sensuale e sexy Martina?’. No, non mi sento”, ha aggiunto.

Martina Colombari, 50 anni, e Luca Favilla portano in scena una sensuale salsa a Ballando con le Stelle sabato 1 novembre

Favilla ha quindi sottolineato: “Dobbiamo scardinare in te le problematiche che pensi di avere”.

Martina ha spiegato meglio: “Io non ho mai usato l’arma della sensualità per corteggiare un uomo, per conquistare una persona. O meglio non l’ho mai dovuta mettere in scena”. “Posso provarci”.

Martina ha spiegato che per lei si è trattato di un ballo un po' complicato

Infine ha ammesso che nella sua testa, mentre si lascia andare, si formano pensieri giudicanti che la frenano e la fanno sentire a disagio: “Nella mia testa dico: ‘Cosa stai facendo?’. Perché sto veramente cercando di esagerare ed esasperare il tutto. Allora c’è sempre la nuvoletta che dice: ‘Madonna Martina, mi sembri una porcona così’. E allora faccio magari un passo indietro. Cerco di non guardarmi, perché sennò mi giudico”.

La performance ha convinto tutti

La salsa è però stata un grande successo proprio perché pubblico e giudici le hanno riconosciuto una grande sensualità, mai volgare.

Ivan Zazzaroni ha commentato: “Sei stata sexy. Eri un’altra Martina”. Carolyn Smith ha aggiunto: “Non lo chiamo sexy, è la sensualità di essere femmina. Hai usato ogni parte del tuo corpo per questa salsa che forse è la più sensuale che ho mai visto”.

Martina ha sottolineato che il marito Billy Costacurta non è geloso di Luca Favilla

Anche Selvaggia Lucarelli ha concordato: “Non volevo che ti dicesse che sei bella, ma ci stai mettendo a dura prova”.

Milly Carlucci le ha domandato se avesse avvertito suo marito Billy Costacurta di cosa avrebbe portato in scena. La risposta: “Non è geloso. E’ qui a Roma, ci sta guardando da casa. E’ felice perché mi vede che sorrido”.