Charles Leclerc si sposa! Proposta di nozze alla sua Alexandra, con anello da favola e la complicità del cane: foto

Il 28enne monegasco, pilota della Ferrari, giurerà amore eterno alla fidanzata 24enne

Domenica sera ha condiviso le foto della fatidica domanda sul social

Nelle immagini appare l’anello da favola regalato ad Alexandra Nella proposta di nozze ha avuto un ruolo anche il suo amato cagnolino Leo

Charles Leclerc ha deciso di fare il grande passo. Il pilota della Ferrari ha annunciato che sposerà la compagna Alexandra Saint Mleux, condividendo su Instagram un post che ha fatto il giro del web in pochi minuti.

La didascalia parla da sola: “Mr&Mrs Leclerc”. Accanto un cuore e un’emoji a forma di anello, proprio come quello che la giovane indossa orgogliosa al dito.

Charles Leclerc, 28 anni, insieme alla fidanzata e ora promessa sposa Alexandra Saint Mleux, 24

Il prezioso è un diamante incastonato in una sottile fascia tempestata di altre pietre, un gioiello elegante e raffinato, proprio come la coppia. E a rendere la proposta ancora più dolce ci ha pensato il loro cane, Leo, protagonista con un collare d’oro personalizzato su cui si legge: “Papà vuole sposarti”. Dopo quel messaggio, il “sì” non si è fatto attendere.

La coppia si bacia e al dito di lei spunta un bellissimo anello di fidanzamento

Leclerc, 28 anni, e Alexandra, 24, si frequentano dall’inizio del 2023. Lei, studentessa d’arte e influencer, è sempre più presente ai box della Ferrari, dove ha conquistato tutti per il suo stile impeccabile e discreto. La loro storia, nata lontano dai riflettori, è cresciuta lentamente fino a diventare ufficiale gara dopo gara, tra scatti rubati e tenerezze catturate dai fan.

Complice della proposta di matrimonio il cane Leo, che al collo aveva un collare con la scritta "Papà vuole sposarti"

La proposta è avvenuta in un’atmosfera da sogno, tra migliaia di rose rosse, candele accese e dolcetti personalizzati nei toni del bianco e del rosa. Un momento intimo e curato nei minimi dettagli, proprio come ogni gesto del campione monegasco.

Il collare con la scritta "Dad wants to marry you"

Charles, Alexandra e il cane Leo

Solo poche settimane fa, la famiglia Leclerc aveva già festeggiato un altro grande evento: il matrimonio del fratello maggiore di Charles, Lorenzo, con Charlotte Di Pietro, 27enne di origini salentine. Le nozze si erano tenute a Lecce nel settembre 2025, un’occasione che ora sembra aver ispirato anche il pilota Ferrari a coronare la sua favola d’amore.