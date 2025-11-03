Jennifer Aniston col fidanzato Jim Curtis fa sul serio! Prima foto di coppia social: guarda

L’attrice di “Friends” stavolta sembra aver trovato l’uomo giusto in Jim Curtis

In occasione del compleanno di lui ha voluto condividere il primo scatto a due sul social

Segno che la relazione si è fatta davvero seria dopo pochi mesi di frequentazione

Jennifer Aniston sembra finalmente aver trovato la serenità sentimentale. L’attrice 56enne, amatissima star di “Friends”, ha condiviso su Instagram un post per celebrare il compleanno del compagno Jim Curtis, mostrando per la prima volta una loro foto insieme in un tenero abbraccio.

“Buon compleanno, amore mio”, ha scritto nella didascalia sotto lo scatto in bianco e nero che la ritrae mentre stringe Jim da dietro, con lui che sorride felice. Poi ha aggiunto una sola parola: “Il mio tutto”.

Si tratta della prima foto di coppia ufficiale pubblicata sui social da Aniston, che raramente mostra la sua vita privata. Un gesto che i fan hanno subito interpretato come la conferma di un legame ormai stabile e profondo, dopo anni di relazioni complicate e voci di solitudine.

Jennifer Aniston, 56 anni, abbraccia il fidanzato Jim Curtis: è la prima foto di coppia condivisa sul social dall'attrice

Jennifer e Jim, autore e ipnoterapeuta americano (dovrebbe avere una decina d'anni meno di lei) che lavora nel campo del benessere da oltre vent’anni, sono stati avvistati per la prima volta insieme a luglio, quando erano stati fotografati in atteggiamenti affettuosi su uno yacht. Da allora lui ha sempre sostenuto l’attrice, presenziando anche alla première della quarta stagione di The Morning Show – serie tv di cui lei è protagonista – lo scorso settembre.

Una fonte vicina alla coppia ha raccontato a People che i due si sono conosciuti grazie a un amico comune: “Si sono incontrati come amici. Jen aveva letto il suo libro e conosceva il suo lavoro. È molto diverso da chiunque lei abbia frequentato prima”.

Curtis, oltre a essere scrittore, è un noto life coach che aiuta le persone a “diventare la versione più completa di sé stesse”. Secondo chi li conosce bene, avrebbe avuto un’influenza positiva sulla vita dell’attrice: “L’ha aiutata a rallentare. Jen è abituata a correre a cento all’ora tra mille progetti, ma lui le ha insegnato a guardarsi dentro e a prendersi il suo tempo”.

Un’altra fonte ha aggiunto che Jim “apprezza profondamente tutto ciò che Jennifer ha costruito” e che “la sostiene in un modo per lei del tutto nuovo”.

A settembre, Jennifer aveva già lasciato intendere qualcosa postando un “photo dump” su Instagram con la didascalia “Grazie estate”, in cui appariva anche Jim tra amici e tramonti. Ma è solo ora che l’attrice ha voluto condividere apertamente un momento di dolcezza a due, mostrando al mondo quanto sia finalmente felice.

Dopo anni in cui la sua vita amorosa è stata oggetto di speculazioni, Jennifer Aniston sembra aver trovato in Jim Curtis una presenza stabile e serena. In passato è stata sposata con Brad Pitt dal 2000 al 2005, e successivamente con l’attore Justin Theroux dal 2015 al 2018. Relazioni molto chiacchierate che si sono concluse senza rancori ma con una lunga scia di curiosità mediatica.

Jen non ha figli e ha più volte parlato apertamente del suo rammarico per non essere riuscita a rimanere incinta.