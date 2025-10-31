''Evan Delogu doveva trasferirsi a Roma, Andrea si sarebbe occupata di lui'': Alberto Matano parla del piano del fratello della conduttrice ''che non potrà avvenire''

Sembra che il ragazzo morto mercoledì a 18 anni avesse in programma di trasferirsi a Roma

E’ nella capitale infatti che vive la sorella “famosa” Andrea Delogu

Lo ha detto Alberto Matano durante un sentito ricordo del giovane a “La Vita in Diretta”

Lo ha confermato anche Walter Delogu, affermando che Andrea gli aveva preparato una “cameretta”

Evan Delogu aveva in programma di trasferirsi a Roma per gli studi. Il ragazzo morto mercoledì a 18 anni in sella alla sua moto non potrà più farlo.

E’ con il cuore pesante che Alberto Matano ha ricordato a “La Vita in Diretta” il fratello della sua cara amica Andrea Delogu, i cui funerali si sono svolti oggi a Bellaria, in provincia di Rimini.

Ha raccontato che sarebbe stata proprio Andrea, ormai romana d’adozione, a prendersi cura del fratellino, che considerava come un figlio.

Alberto Matano ricorda Evan Delogu a "La Vita in Diretta"

“Quella moto l’aveva comprata con i suoi risparmi lavorando, faceva le scuole serali. Era un figlio e fratello modello”, ha detto Matano nel contenitore televisivo del pomeriggio di Rai1.

“Siamo tutti costernati e addolorati. Andrea è una mia cara amica”, ha aggiunto.

“Per Andrea, Evan era come un figlio. Il progetto era quello che lui sarebbe venuto a Roma a studiare e che Andrea si sarebbe occupata di lui. Tutto questo non potrà avvenire”, ha affermato con gli occhi lucidi.

“Io so che amore era lui per Andrea. Una persona che lavora con noi, Mirko, il mio braccio destro, è il miglior amico di Andrea, siamo davvero addolorati. Siamo in contatto con loro e vogliamo farle arrivare tutto il nostro amore”, ha concluso.

Andrea Delogu, 43 anni, insieme al fratello Evan, morto a 18 anni mercoledì 29 ottobre, la scorsa estate

A raccontare del grande amore tra la conduttrice 43enne, che fino a mercoledì mattina si stava allenando in quanto concorrente dell’edizione in corso di “Ballando con le Stelle” (il suo insegnante è Nikita Perotti), era stato anche il suo stesso padre.

Walter Delogu sul rapporto tra i fratelli ha detto poche ore fa: “Andrea considerava Evan quasi suo figlio, erano legatissimi. Lei aveva già preparato una stanza per lui a Roma, una sua nuova cameretta”.

“Gli diceva sempre che le sarebbe piaciuto se lui avesse frequentato l’università in quella città. Evan era un ragazzo molto umile e defilato con una fortissima personalità. A scuola gli dicevano ‘tu sei il fratello di Andrea Delogu’, oppure gli chiedevano di me”, ha continuato.

“Lui ha sempre chiesto a tutti e con una fermezza solida, di essere considerato per quello che era e per chi era indipendente dai suoi familiari noti, perché ne era giustamente orgoglioso”, ha aggiunto.