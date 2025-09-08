Tra Ilary Blasi e il fidanzato tedesco Bastian Muller complicità al massimo: amore e risate in palestra, provano una coreografia insieme

Anche ad allenarsi vanno insieme: la conduttrice sceglie per la ‘gym’ un look super griffato

Ilary Blasi in Germania, a Francoforte, non perde tempo. Lei e il fidanzato Bastian Muller mostrano la massima complicità e anche in palestra si allenano ‘vicini, vicini’. Amore e risate li contraddistinguono pure durante la ‘gym’: la 44enne e il 38enne (ha spento le candeline lo scorso 11 marzo) provano una coreografia insieme. Lui la solleva sulle spalle, in una posa plastica tipica dei ballerini, con estrema facilità.

La mattinata in palestra trascorre in fretta quando si sta bene. La conduttrice e il compagno si danno da fare con gli attrezzi, poi il momento di svago. Ilary si fida a tal punto di Bastian che lo elegge danzatore e gli fa provare a tenerla su. Sul social posta il video che li ritrae bellissimi così. Lei vola sulle braccia dell’uomo con cui ha ritrovato la serenità sentimentale nel ‘dopo Totti’.

Il 38enne solleva la 44enne con facilità

Indossa una maxi t-shirt firmata Balenciaga che costa la bellezza di 539 euro

La Blasi pure in palestra è super griffata. Indossa leggings neri, sneakers da running e una t-shirt firmata Balenciaga. La maglietta oversize a maniche corte con il marchio del brand moda sopra costa la bellezza di 539 euro.