Ilary Blasi diventa ancora più bionda e scala i capelli: si prepara all'udienza in tribunale per la separazione da Totti

Ilary Blasi, innamorata del suo Bastian Muller, si regala un nuovo look. Grazie all’amica Alessia Solidani, hair stylist anche di Michelle Hunziker, diventa ancora più bionda e scala i lunghi capelli. Si prepara al meglio per affrontare la prima udienza in tribunale per la separazione da Totti, prevista per martedì 14 marzo.

La conduttrice 41enne nelle sue IG Stories si va vedere coi capelli appena fatti e racconta un pezzettino della sua giornata. Presto tornerà anche in tv, l’Isola dei Famosi prenderà il via il 17 aprile, prima tutti attendono con ansia la sua intervista a Verissimo. Lì potrebbe finalmente raccontare la sua verità sull’addio con Francesco, che però rischia di inasprirsi ancora di più.

Stando agli ultimi rumor spifferati dal Corriere della Sera, è ormai da tempo che i rispettivi legali della ex coppia, Antonio Conte per Totti e Alessandro Simeone per la Blasi, hanno smesso di trattare per raggiungere una consensuale. Non è tutto. Pare proprio che l’ex capitano della Roma voglia tornare in possesso della Totti Soccer School, che porta il suo nome ma da anni sarebbe gestita dalla famiglia di Ilary.

Il 46enne vorrebbe riavere indietro il centro sportivo della Longarina acquistato nel 2001 per quasi un miliardo di lire. Totti ha fine mese, tramite l’avvocato, dovrebbe far pervenire lo sfratto alla persona vicina alla sua ex moglie che continua a fare il bello e cattivo tempo nella scuola di calcio. Questo sicuramente potrebbe generare altre tensioni.

Tra i due ormai pare proprio inevitabile la battaglia. Anche quella per la ‘guerra dei Rolex e delle borsette', non ancora stata risolta. La seconda udienza in merito, però, arriverà solo nella seconda metà di marzo.