''Se tutto va come deve andare'': Ilary Blasi spiega quando dovrebbe divorziare e quando potrà quindi finalmente sposare il suo Bastian

La 44enne a Verissimo ha parlato del GF Vip, ma anche un po’ della sua vita privata

Ha fatto sapere che il matrimonio con il compagno tedesco arriverà presto

L’ostacolo è infatti il divorzio da Francesco Totti, che però dovrebbe essere “tra poco”

Ilary Blasi ha spiegato che potrà sposarsi “tra poco”.

La conduttrice è stata ospite di “Verissimo” e in un’intervista andata in onda oggi, domenica 15 marzo, ha parlato tra le altre cose delle nozze con il compagno Bastian Muller.

I due sono ormai legati da diversi anni e lui le ha fatto la proposta di matrimonio. Per potersi giurare amore eterno però c’è da attendere ancora un passaggio formale: il divorzio della 44enne da Francesco Totti (padre dei suoi tre figli, Cristian, 10, Chanel, 18, e Isabel, 10).

Ilary Blasi, 44 anni, ospite di Verissimo ha spiegato quando potrà sposare finalmente il compagno Bastian Muller

Le è stato chiesto quando sposerà il compagno. Ilary ha risposto: “Quando mi divorzio”.

Le è stato allora domandato quando è previsto questo divorzio. Ha fatto sapere: “Eh... ci siamo, siamo ai titoli di coda!”. Quindi sarà a breve. “Eh beh sì, dai. Se tutto va come deve andare, tra poco”, ha continuato.

Le è stato anche chiesto se sia vero che si “contende” Sal Da Vinci con Selvaggia Lucarelli – opinionista del GF Vip di quest’anno – per le nozze. Anche la giornalista infatti dovrebbe sposarsi tra poco e il vincitore di Sanremo 2026 le ha promesso in tv che canterà al suo matrimonio.

Ilary insieme a Bastian in una foto di qualche tempo fa

Ilary ha affermato sulla questione: “Eh, ci ha fatto una promessa a tutti e due, quindi vediamo…”. “Quindi Sal Da Vinci ce lo smezziamo”, ha concluso ironicamente.

Martedì 17 marzo Ilary tornerà tra l’altro in onda con la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Ha fatto sapere di essere molto contenta di questa conduzione.

“Il Grande Fratello Vip mi è rimasto nel cuore, sono contenta di ritrovare tutto il gruppo di lavoro”, ha fatto sapere.

Ha però scherzato sul fatto che la Casa del GF Vip è stata spostata da Cinecittà. “Adesso mi ci vogliono 40 minuti per tornare a casa”. Preferiva la location precedente per comodità.