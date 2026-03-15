Antonella Fiordelisi festeggia il compleanno con amici vip e fidanzato, fa una sorpresa agli ospiti al ristorante

- L’influencer e volto tv ha spento 28 candeline il 14 maggio
- La sera di venerdì ha invitato diversi amici, tra cui personaggi noti, al ristorante a Milano
- Per loro una sorpresa come segnaposto che è stata apprezzata
- Presente anche il suo fidanzato Giulio Fratini, arrivato da Firenze
Antonella Fiordelisi ha festeggiato 28 anni con una cena insieme a tanti amici a Milano venerdì sera.
La mora salernitana è nata il 14 maggio e ha voluto accanto a sé gli affetti per celebrare la ricorrenza. Tra gli altri hanno preso parte alla serata anche diversi volti noti.
C’era per esempio Sonia Bruganelli con il compagno Angelo Madonia, Cecilia Capriotti e Giulietta Cavaglià. Tutti rimasti piacevolmente stupiti da una sorpresa che gli ha fatto Antonella: come segnaposto infatti c’erano sopra i piatti delle foto personalizzate. Ogni ospite poteva trovare dove sedersi a tavola associando il posto a una foto in cui è insieme alla festeggiata. “Solo lei…”, ha commentato scherzosa la Bruganelli.
Poi c’era ovviamente anche Giulio Fratini, arrivato da Firenze. Lui è infatti il compagno di Antonella.
Per l’occasione la Fiordelisi, che oltre ad aver partecipato a diversi programmi tv come “Grande Fratello Vip” e “Pechino Express” è anche un’ex schermitrice, ha scelto un abito corto senza spalline in bianco e nero, mettendo così in risalto il suo décolleté - che non ha nascosto essere stato sottoposto ad un ritocco di recente - con una particolare decorazione a forma di rosa sul petto.
A mezzanotte è arrivato il momento di spegnere le candeline circondata dagli amici. Ha soffiato sulla torta ricoperta di panna mentre intorno tutti intonavano “Tanti auguri”.