''Tre giorni a letto, piango sempre'': Helena Prestes commossa in tv, racconta di cosa è pentita dopo la morte del padre

La modella 35enne a “Verissimo” ha raccontato del dolore per la scomparsa del genitore

Ha spiegato di cosa è pentita: lui le aveva fatto una richiesta che non è riuscita ad esaudire

Lo scorso 25 febbraio Helena Prestes – nota al pubblico tv italiano per aver partecipato a programmi come “L’Isola dei Famosi” e “Grande Fratello” – ha perso il papà.

La modella brasiliana lo ha raccontato a “Verissimo” nella puntata andata in onda oggi, sabato 14 marzo. Ha spiegato anche di avere difficoltà a fare pace col fatto che non è riuscita a realizzare il desiderio del genitore, che le aveva chiesto di venire a stare in Italia con lei.

Helena Prestes, 35 anni, racconta a Verissimo di cosa è pentita dopo la morte del padre

Ha ripercorso i momenti in cui ha scoperto che il padre se n’era andato. Era in treno e aveva anche sbagliato direzione. “Era già una giornata iniziata malissimo […] mi chiama mia sorella Livia piangendo... io non ci volevo credere”.

La 35enne in quel momento ha rigettato l’idea: “Ho fatto finta di non aver capito niente e ho detto: 'Non ti sto capendo, chiama la Mariana, perché io non riesco a capirti'. Perché non volevo crederci”. Aveva però capito che era successo qualcosa di brutto.

Ha chiamato il fidanzato Javier Martinez, conosciuto proprio nella casa del GF. “Mi sono seduta per terra tipo davanti al bagno lì, e ho detto: 'Javi, è successo qualcosa e non ci voglio credere. Stai qua con me perché tra un po' mi chiameranno, io credo che è successo qualcosa, non riesco a parlare'”.

E’ iniziata la chiamata con le sorelle, che piangevano tantissimo, a differenza sua: “Io non ho pianto in quel momento, sono stata la più forte in quel momento. E ho detto: 'Tranquille, è stato fatto quello che si è potuto'. Cioè, le ho tranquillizzate perché erano veramente... cioè piangevano tantissimo, erano distrutte. E io ero in treno lì seduta, quindi ho cercato di tranquillizzarle”.

Poi però Helena è stata tre giorni a letto: “Piango sempre, sto molto male perché non pensavo che mi sarebbe mancato così tanto, che mi sarei pentita di non aver fatto quello che lui mi aveva chiesto sempre”.

Lui, che era un musicista, le aveva infatti chiesto di poter venire a cantare e suonare in Italia. “Io dicevo: 'Ti porto un giorno'”. “Solo che è arrivato in un momento della mia vita in cui tutto è molto nuovo, incluso... ho realizzato il mio primo sogno, che è comprare una casa”, ha spiegato.

“Dicevo: 'Aspetta perché ho fatto un passo più grande della gamba in questo momento, io so che ti avevo promesso che quando tutto sarebbe andato bene al lavoro ti avrei portato qua con me, però ho fatto questo passo e devo avere a che fare con queste responsabilità'. Quindi le nostre ultime chiacchiere prima dell'ospedale sono state queste: lui mi chiedeva di venire qui e io dicevo che non potevo”.

Helena non è riuscita ad andare al funerale del genitore, ma ha partecipato in video chiamata

Ha spiegato anche cosa ha avuto esattamente il padre: “Un ictus. Ha avuto un ictus e da lì ci sono stati problemi respiratori, ha fatto la tracheotomia ed era sdraiato. Quindi parlava, ma non sapevamo se era molto cosciente”.

Non è riuscita ad andare al funerale, non avrebbe fatto in tempo: “Ho partecipato via telefono, ho visto tutto, è durato tantissimo. E tra l'altro è stato il giorno del compleanno di Javi”.