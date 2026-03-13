''Non è vero che il tempo aiuterà'': Clizia Incorvaia commossa in tv, le parole rivolte alla figlia di Enrica Bonaccorti

La 45enne è stata ospite del programma “La Volta Buona”, dove si parlava della conduttrice scomparsa

Caterina Balivo l’ha invitata a condividere una riflessione con la figlia di Enrica

Clizia ha infatti perso una persona molto cara, Eleonora Giorgi, a causa dello stesso male

Nella puntata di oggi, 13 marzo, nel programma tv “La Volta Buona” si è tornato a parlare della scomparsa di Enrica Bonaccorti, venuta a mancare il 12 marzo.

Tra gli ospiti in studio c’era anche Clizia Incorvaia, che ha voluto rivolgere alcune parole alla figlia di Enrica, Verdiana.

Clizia Incorvaia, 45 anni, ha trattenuto a stento la commozione parlando di Enrica Bonaccorti

Clizia, 45 anni, infatti ha vissuto la perdita di una persona molto cara, Eleonora Giorgi – venuta a mancare lo scorso anno – a causa della stessa malattia che si è portata via Bonaccorti, ovvero un tumore al pancreas.

Dopo un servizio dedicato ad Enrica, la conduttrice Caterina Balivo le ha domandato riferendosi a Verdiana: “Senti, ti va di dirle qualcosa, visto che hai vissuto anche tu questo lutto?”.

Clizia ha risposto: “E’ difficile trovare le parole corrette. Non voglio neanche dire che il tempo aiuterà perché... non è vero”.

Clizia è apparsa molto commossa durante la puntata, in cui si è parlato anche di Eleonora Giorgi

“Però quello che mi sento di dire è di rifugiarsi nell'amore assoluto, nell'amore della vita, l'amore... e di pensare di essere fortunata di aver avuto questa persona così speciale che è Enrica”, ha aggiunto.

“Questa potrebbe essere l'unica strada per farsi forza”, ha quindi sottolineato.

Clizia era molto legata ad Eleonora Giorgi, che oltre ad essere stata una vera e propria diva del cinema italiano degli anni ’80, era anche sua suocera.

Incorvaia è infatti sposata con Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora e di Massimo Ciavarro. Con Paolo ha avuto suo figlio Gabriele, che oggi ha 4 anni.