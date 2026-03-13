''Non è vero che il tempo aiuterà'': Clizia Incorvaia commossa in tv, le parole rivolte alla figlia di Enrica Bonaccorti

- La 45enne è stata ospite del programma “La Volta Buona”, dove si parlava della conduttrice scomparsa
- Caterina Balivo l’ha invitata a condividere una riflessione con la figlia di Enrica
- Clizia ha infatti perso una persona molto cara, Eleonora Giorgi, a causa dello stesso male
Nella puntata di oggi, 13 marzo, nel programma tv “La Volta Buona” si è tornato a parlare della scomparsa di Enrica Bonaccorti, venuta a mancare il 12 marzo.
Tra gli ospiti in studio c’era anche Clizia Incorvaia, che ha voluto rivolgere alcune parole alla figlia di Enrica, Verdiana.
Clizia, 45 anni, infatti ha vissuto la perdita di una persona molto cara, Eleonora Giorgi – venuta a mancare lo scorso anno – a causa della stessa malattia che si è portata via Bonaccorti, ovvero un tumore al pancreas.
Dopo un servizio dedicato ad Enrica, la conduttrice Caterina Balivo le ha domandato riferendosi a Verdiana: “Senti, ti va di dirle qualcosa, visto che hai vissuto anche tu questo lutto?”.
Clizia ha risposto: “E’ difficile trovare le parole corrette. Non voglio neanche dire che il tempo aiuterà perché... non è vero”.
“Però quello che mi sento di dire è di rifugiarsi nell'amore assoluto, nell'amore della vita, l'amore... e di pensare di essere fortunata di aver avuto questa persona così speciale che è Enrica”, ha aggiunto.
“Questa potrebbe essere l'unica strada per farsi forza”, ha quindi sottolineato.
Clizia era molto legata ad Eleonora Giorgi, che oltre ad essere stata una vera e propria diva del cinema italiano degli anni ’80, era anche sua suocera.
Incorvaia è infatti sposata con Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora e di Massimo Ciavarro. Con Paolo ha avuto suo figlio Gabriele, che oggi ha 4 anni.