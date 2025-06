''Sono ingrassata di 30 kg!'': Veronica Satti, figlia di Bobby Solo, commenta il fatto che molti hanno stentato a riconoscerla dopo l'aumento di peso

Le immagini della 34enne, ospite del podcast One More Time di Luca Casadei hanno stupito molti

Lei replica sui social e spiega che l’aumento di peso è dovuto a disturbi dell’alimentazione

Veronica Satti, figlia di Bobby Solo, ex concorrente del Grande Fratello nel 2018, commenta il fatto che molti hanno stentato a riconoscerla dopo l'aumento di peso nel podcast One More Time. Ha rilasciato una lunga intervista a Luca Casadei a cui ha rivelato di avere un disturbo bordeline, diagnosticato nel 2019, per il quale prende farmaci. “Sono ingrassata 30 kg!”, commenta nelle Stories, spiegando ai tanti follower.

Tanti utenti nel vederla con forme così prosperose sono rimasti spiazzati. Lei, dopo aver letto i commenti, fa le sue precisazioni. “Ho visto che uscito un reel dell’intervista per One More Time che ho rilasciato e così sono andata a leggere i commenti e ho visto che qualcuno ha scritto che non mi aveva riconosciuta”, chiarisce subito la Satti.

Veronica prosegue: “E grazie al c…., sono ingrassata di 30 kg! Vorrei però precisare che non è a causa dei farmaci che prendo, perché predo dei farmaci che non fanno prendere peso. Questo è semplicemente frutto malvagio di chi soffre di DCA, disturbi alimentari. Non è per giustificarmi, ma per spiegare. Mi sto curando, so che ci sono molte persone sovrappeso, plus size, che hanno le analisi a posto e non ho nessun motivo di mettere in dubbio questa cosa. Per me però non è così. Quell’intervista è di un po’ di tempo fa ed ero in un momento acuto del disturbo”. Ora sta provando a buttare giù peso e trovare un equilibrio.