La paura della diretta, le lacrime, la presenza di mamma e sorelle dietro le quinte: ecco com'è andata davvero l'intervista di Chiara Ferragni da Fazio

Ci sono Marina di Guardo, Francesca e Valentina a darle conforto in camerino

La 36enne si dice “terrorizzata” sui social prima e porta la sua famiglia lì con lei

L’intervista di Chiara Ferragni da Fazio, attesissima, a molti lascia l’amaro in bocca. Eppure lei sottolinea davanti alle telecamere di Nove di essere assolutamente vera. Prima sui social la 36enne racconta la paura della diretta. Porta con sé i fazzoletti per le lacrime, che arrivano. Dietro le quinte richiede assolutamente la presenza della mamma e delle sorelle, per avere il conforto necessario.

“A dir poco agitata, mandatemi le vostre good vibes per stasera. Grazie per tutti i messaggi, probabilmente mi impappinerò, parlerò troppo velocemente, balbetterò ma sono agitata ed è giusto e normale così. Vi voglio bene. Non è un momento facile sotto nessun punto di vista. Tremo di paura, piango e va bene così perché sono io e sono vera. E stasera non sarò perfetta come cerco sempre di essere, amen. La perfezione è un’illusione, voglio essere me stessa con tutte le fragilità”, scrive nelle sue IG Stories. Poi arriva il momento: entra in studio, accolta con Fabio Fazio che lancia la sua stilettata a chi non voleva l’imprenditrice digitale in tv: “Mi hanno detto che c'era molta attesa per quest’intervista”. Il conduttore annuncia che farà solo le domande che ha deciso lui, senza seguire quel che vorrebbero altri.

Sono loro a pubblicare le foto di quel che avviene prima della diretta

L’imprenditrice digitale per l’apparizione ha scelto di indossare un tailleur nero. Poco trucco sul viso. Nel corso della conversazione spiega: “Non è stato facile scegliere come vestirmi, ho scelto un look classico, come piace a me”. Ha con sé il fazzoletto e quando vede le foto col marito Fedez, si commuove e asciuga la lacrima che le scende già.

La madre non lascia sola un attimo la 36enne

A tifare per lei c’è Marina Di Guardo, la madre innamorata che non lascia sola la figlia un istante. Ci sono le sorelle Francesca, 34 anni, e Valentina, 31. Sono loro a pubblicare le foto che le immortalano accanto a Chiara, a cui fanno sentire un’estrema vicinanza in uno dei periodi più brutti della sia vita.

L'imprenditrice è "terrorizzata", ma il conduttore la tranquillizza subito

Sullo scandalo legato ai pandori e ad altre operazioni di ‘beneficenza sospetta’, per le quali ora la Ferragni è indagata per truffa aggravata, Chiara si giustifica e parla di “fraintendimento”, sollevando l’ira di molti sui social. Gli occhi diventano lucidi quando si affronta la rottura con Federico, con cui ha avuto Leone, 5 anni, e Vittoria, 2. “Con Federico ci sentiamo, siamo due persone adulte e ci vogliamo bene. E’ un periodo di crisi, non è il primo, non è che chiudiamo la porta e non ci parliamo più è una crisi un po' più forte delle altre e non so… Vediamo...”, precisa lei. E si asciuga appena gli occhi. Ma in tanti puntano il dito, dipingendola come poco empatica, con scarsa capacità comunicativa e fredda. C’è chi addirittura pensa che stia recitando un copione concordato col suo staff e i legali.