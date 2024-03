''Il mio ex marito mi ha fatto la guerra'': Barbara d'Urso a 'Domenica In' ha pianto parlando di figli e cose privatissime

La conduttrice 66enne ha svelato del legame spezzato e poi ritrovato con Mauro Berardi

Barbara d’Urso a Domenica In, ospite di Mara Venier, ha raccontato la sua lunga carriera ma non solo. La conduttrice 66enne ha pianto parlando di figli e cose privatissime. Ricordando il suo matrimonio con Mauro Berardi, a cui è stata legata dal 1982 al 1993, ha rivelato: “Il mio ex marito mi ha fatto la guerra”. Dal produttore cinematografico 80enne ha avuto Gianmauro, 37 anni, ed Emanuele, 36, di cui è orgogliosissima.

“Undici anni insieme, sono nati i miei due figli, e dopo 11 anni, era il 5 febbraio del 93, ci siamo lasciati”, ha rivelato Barbara. “Ci siamo amati follemente, non c’è stato nessun tradimento. Io ho sofferto tantissimo e sono rimasta sola con i miei bambini che avevano 5 e 6 anni. Lui non ha reagito bene. Sono rimasta sola per tanti anni. Lui, un po’ obnubilato, forse dall’orgoglio, mi ha fatto la guerra”, ha confidato. E ha aggiunto: “Poi un giorno, dopo tanti anni di guerra e di dolore, ho avuto un periodo di depressione. E un giorno, era Natale, mi sono guardata dentro e mi sono detta: io apro le braccia nuovamente. E ho fatto come se niente fosse, ho detto ai ragazzi di invitare il padre da noi”. Lei e Berardi hanno ritrovato sintonia e affetto.

Mara le ha mostrato un video con tante foto dei suoi figli. La d’Urso non è riuscita a frenare le lacrime: ha pianto. “Non sai quanto sono orgogliosa di loro - ha detto con voce rotta - io non ne posso parlare perché gliel'ho promesso e loro sono così. …Ma vedere la foto di Gianmauro durante le missioni umanitarie... Non so dove l'abbiate presa, non la ho neppure io…”.

La presentatrice ha poi svelato: “Gianmauro è un medico molto bravo. Un giorno mi disse: ‘Mamma, vedi, io rispetto tantissimo il tuo lavoro, ti prego rispetta il mio, non parlare di me, perché ho faticato tanto, ho studiato tanto, sono diventato quello che sono, parlo nei congressi di tutto il mondo da solo, nessuno mai deve pensare che io sono il figlio di Barbara d’Urso. Lui fa trapianti di fegato, li ha fatti prima in Giappone e poi a New York, quindi ha deciso di tornare in Italia perché qui voleva far nascere la bambina e avere la sua famiglia. Adesso lui si arrabbierà che lo sto dicendo”. Il dottore è legato a Giulia da cui ha avuti la figlia Matilde, che ad agosto compirà 2 anni. Barbara è pazza della nipotina.

Mara Venier l'ha subito consolata, capendo la sua grande amozione

Barbara è passata al secondogenito, sempre con gli occhi lucidi. Il ragazzo ha seguito la strada del papà: “Ha fatto adesso un film meraviglioso che si chiama Shukran, ambientato durante la guerra in Siria, difficilissimo, che ha avuto un successo incredibile al Festival di Roma, eppure al padre non ha mai fatto sapere niente, non ha mai chiesto un consiglio, proprio perché dice: 'Io mi chiamo Emanuele Berardi ma non faccio questo perché sono il figlio di Mauro Berardi'. Sono molto orgogliosa di Emanuele, eppure per questo film ha quasi litigato con il padre. Mauro quasi non voleva neanche venire alla prima, l’ho convinto io”.

La d’Urso commossa ha concluso: “Sono molto fiera di averli cresciuta da sola per tantissimi anni e averli portati ad essere quello che sono”.