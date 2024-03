La showgirl 39enne, di ritorno dalla montagna, risolve ogni dubbio sulla liaison con Bruno Cerella

Ha provato a imparare a sciare: non è andata benissimo, ma si è divertita molto

Belen Rodriguez fa totale chiarezza sul suo status sentimentale. Risponde a una follower e chiarisce definitivamente se si è già rifidanzata dopo la fine della relazione con Elio Lorenzoni o meno. La showgirl 39enne fuga ogni dubbio. “Sono single”, scrive. Di ritorno dalla montagna, dove è stata con alcuni amici, smentisce categoricamente, quindi, la liaison sussurrata anche dai giornali con il cestista Bruno Cerella, evidentemente solo un suo caro amico.

Belen Rodriguez risponde a una follower e chiarisce definitivamente se si è già rifidanzata dopo la fine della relazione con Elio Lorenzoni

Con lo sportivo 37enne non c’è una relazione. Una le scrive: "Io, se fossi in te, è un mio pensiero, avrei cancellato tutti gli uomini a cui hai dato gloria e tanta visibilità, per i quali ti sei presa anche tanta mer*a, e avrei cominciato da me SOLA. Un ricomincio da me vale 1000 volte di più che ripetere gli stessi errori con uomini diversi. Non ti devi vantare che non te ne frega nulla dell’opinione pubblica, perché non è sinonimo di intelligenza fare come i bambini, con l’età si deve maturare e non il contrario”. La follower conclude: “Tanto dirai: ‘A me non me ne frega nulla, faccio e mi vivo quello che sento come voglio io’. Ricorda però che hai anche due figli, sei mamma prima di essere donna!”.

La showgirl 39enne, di ritorno dalla montagna, risolve ogni dubbio sulla liaison con Bruno Cerella: è single

Belen legge e così replica lapidaria. “Io sono single, sono solo dicerie”. Non aggiunge altro. Evidentemente sta ricominciando, come le ha sottolineato l’utente, proprio da lei, cercando di trovare quella stabilità psicologica necessaria per andare avanti senza avere per forza un uomo accanto.

Ad alta quota ha cercato di imparare a sciare, nelle storie ha pubblicato alcuni video delle sue discese a spazzaneve, in cui ha avuto paura. Si è definita lei stessa “imbarazzante”. Ma ci ha provato e, circondata dal calore di alcuni intimi, si è rilassata e divertita molto. La Rodriguez riparte da qui.