''Niente scandali o intrighi'': Ben Affleck rompe silenzio sul divorzio da Jennifer Lopez

L’attore 52enne per la prima volta dopo l’addio alla collega ne parla pubblicamente

I due si erano sposati nel 2022 e il divorzio è stato finalizzato all’inizio di quest’anno

Ben Affleck ha parlato per la prima volta pubblicamente del divorzio dalla collega Jennifer Lopez e ha spiegato i motivi della separazione in un'intervista per il numero di aprile di GQ.

La star americana ha sottolineato che il documentario del 2024 “The Greatest Love Story Never Told” non è alle origini delle frizioni di coppia: “Una parte di me ha pensato: 'Va bene, se decido di partecipare a questo progetto, voglio farlo in modo onesto e interessante'. Ho trovato che fosse un test interessante”, ha detto Affleck, 52 anni.

Ben Affleck, 52 anni, ha parlato per la prima volta del divorzio da Jennifer Lopez, 55

Lui è molto meno aperto con il pubblico rispetto alla sua ormai ex dolce metà: “Come accade nelle relazioni, non sempre si ha la stessa attitudine verso queste cose. E quindi ho pensato: oh, questo è interessante perché come si concilia? Perché... amo e sostengo questa persona. Credo in lei. È fantastica. Voglio che la gente lo veda”.

Ha voluto insistere sul fatto che il documentario non ha causato dissidi nella coppia che hanno poi portato all'addio: “E penso sia importante dire che non è stata la causa di una grande frattura. Non è che puoi guardare quel documentario e dire: 'Oh, ora capisco i problemi che questi due avevano'”.

Ha fatto sapere che rispetto alla Lopez, 55 anni, ha un carattere che lo porta a essere "un po' più riservato e privato del suo".

Quindi è passato a parlare dei reali motivi dell’addio e raccontato che non c'è nulla di particolarmente scabroso né traumatico.

“C'è la tendenza a guardare alle rotture e voler identificare cause profonde o qualcosa del genere. Ma onestamente... la verità è molto più quotidiana di quanto probabilmente le persone crederebbero o troverebbero interessante”, ha proseguito.

E ancora: “Non c'è uno scandalo, non c'è roba da soap opera, non c'è un intrigo. La verità è che quando parli con qualcuno e ti chiede 'ehi, cos'è successo?'. Beh, non c'è un: 'Ecco cos'è successo'”.

“È solo la vicenda di persone che cercano di capire le loro vite e le relazioni in modi che tutti noi facciamo normalmente”, ha infine concluso.

I due si erano sposati nell'estate del 2023 e avevano già vissuto una forte passione oltre vent'anni prima. Il divorzio è stato finalizzato all'inizio del 2025.