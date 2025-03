Zeudi Di Palma confessa al GF: ''Come modella guadagno 500 euro al mese, mi privo quasi di tutto''

La modella 23enne confessa alla sua amica Chiara i suoi guadagni mensili

Zeudi Di Palma è una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello. La 23enne, ex Miss Italia, è una dei finalisti del reality condotto da Alfonso Signorini e negli ultimi giorni si è confessata con gli inquilini.

L'ex Miss Italia ha parlato dei suoi guadagni al GF

Nella casa Zeudi ha parlato di quanto guadagna fuori dal GF: in media 500euro, uno stipendio bassissimo, che purtroppo in tanti prendono con la speranza che le promesse di guadagno futuro non vengano disattese, spiegando “in un mese posso guadagnare 2000euro e poi per altri 0”.

La 23enne spera di poter aumentare le sue entrate dopo il programma

Parlando con Chiara Cainelli, l’ex Miss Italia ha detto: ''Io mi privo quasi di tutto, perché guadagno pochissimo. Molti pensano chissà cosa, ma io faccio la fotomodella. In media io prendo 500 euro al mese. Per questo io sto cercando di strutturarmi per un lavoro classico, a prescindere da questo mondo che è molto precario. Credo che questo programma ci possa dare una mano, ma non siamo arrivate. Dopo il Grande Fratello arriveranno momenti migliori, ma non sono un’ingenua, quella luce dopo due o tre mesi si spegne. È una vetrina in generale per fare qualcosa dopo, se ti impegni, ma non puoi basarti su quello che hai fatto al Grande Fratello.''