''Abbiamo due compagne, io e mia sorella siamo entrambe lesbiche'': il racconto della campionessa olimpica Irma Testa a 'The Couple'

Sono due concorrenti di The Couple, il nuovo reality game di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Giocano in coppia, come recita il titolo del programma, spin-off del Grande Fratello. Rinchiuse nella Casa, arrivano le confessioni. Irma Testa si sbottona, il suo racconto arriva puntuale. Mentre parla con Jasmine Carrisi, svela: “Io e mia sorella abbiamo due compagne. Mia mamma: due figlie femmine, due lesbiche, due su due!”.

La sportiva 27enne, pugile italiana della categoria dei pesi leggeri, medaglia di bronzo ai Giochi di Tokyo 2020, la prima nella storia del pugilato femminile italiano, fa coming out. Non parla solo di lei, ma pure la sorella Lucia, 29 anni. Anche lei fa parte della LGBT+.

Irma vive ad Assisi con la sua fidanzata Alessandra, originaria del Cilento e di professione fotografa. Le due hanno scelto per loro una casa in campagna. Di Lucia non si sa molto. Solo che convive con una ragazza di nome Roberta da ben quattro anni. La passione per la boxe è stata proprio lei a trasmetterla alla sorella minore. Oggi, anche se continua ad allenarsi, fa la cameriera e studia anche Scienze Infermieristiche all’università.