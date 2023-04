Isola dei Famosi 2023, tutto il cast ufficiale al gran completo in copertina: ecco chi vola in Honduras

I naufraghi posano insieme sulla cover di Tv Sorrisi e Canzoni: sono 16

L’Isola dei Famosi 2023 è al via: mancano pochissimi giorni alla partenza del nuovo reality di Canale 5, giunto alla 17esima edizione, in onda da lunedì 17 aprile in prime time. Tv Sorrisi e Canzoni svela i 16 naufraghi che appassioneranno i telespettatori dall’Honduras: il cast ufficiale posa al gran completo sulla copertina del settimanale.

All’Isola 17 ci saranno Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone Antolini, l’ex rugbista e conduttore tv Andrea Lo Cicero, l’attore e modello brasiliano naturalizzato italiano Christopher Leoni, la modella e influencer Claudia Motta, Cristina Scuccia, precedentemente nota come Suor Cristina, vincitrice di The Voice of Italy, l’attrice Corinne Cléry, la sorella di Asia Argento, Fiore Argento.

“Mi piacciono i concorrenti, hanno caratteri molto forti”, commenta Ilary Blasi. Inviato ancora una volta Alvin

Partiranno anche la modella Helena Prestes, che aveva partecipato a Pechino Express insieme a Nikita Pelizon, Fabio Ricci e Alessandra Drusian, del duo i Jalisse, il presentatore Marco Predolin, la showgirl Nathaly Caldonazzo, il duo dello "Zoo di 105" formato da Marco Mazzoli e Paolo Noise e Pamela Camassa, volto noto della tv, legata da tempo al conduttore di Temptation Island Filippo Bisciglia.

Ilary Blasi è soddisfatta dei personaggi scelti per il suo show. “Mi piacciono i concorrenti, hanno caratteri molto forti”, sottolinea la presentatrice romana al giornale. E’ tutto pronto: a commentare le gesta dei naufraghi in studio ci saranno nel ruolo di opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. L'inviato, come al solito, sarà Alvin.