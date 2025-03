Isola dei Famosi 2025: è ufficiale, Veronica Gentili alla conduzione, ecco quando partirà il reality show

La giornalista 42enne al timone de Le Iene passa in prima serata su Canale 5

Mediaset annuncia: “Un’edizione fedele allo spirito originale del format”

Dopo moltissimi rumor arriva l’ufficialità. Veronica Gentili prende il posto di Vladimir Luxuria all’Isola dei Famosi 2025. Ci sarà la 42enne alla conduzione del reality show. La giornalista, già al timone de Le Iene su Italia 1, agguanta la prima serata su Canale 5 a partire da maggio, il 7 per la precisione, data al momento fissata per la partenza della trasmissione, salvo cambiamenti dell’ultim’ora.

Mediaset nel comunicato rilasciato motiva la decisione di Veronica così: “La scelta della giornalista interpreta al meglio la nuova Isola: un’edizione fedele allo spirito originale del format che punta a riscoprire la dimensione più autentica e avventurosa del reality. I naufraghi approderanno nell’arcipelago di Cayo Cochinos, in Honduras, per un’esperienza estrema: sopravvivenza pura, resistenza fisica e mentale, lotta contro fame, intemperie e natura selvaggia”.

E ancora: “Senza comfort né scorciatoie, i concorrenti dovranno contare solo sulle proprie capacità, affrontando dure prove per ottenere le risorse essenziali. Tra alleanze, strategie e colpi di scena, solo uno conquisterà la vittoria”.

La Gentili dice di sì alla responsabilità di capitanare un programma in forte crisi di ascolti nella scorsa edizione. Ora si stringe per il cast, che deve essere di forte appeal affinché il gioco funzioni. Tra i primi nomi che trapelano ci sono alcuni pezzi da novanta, come Loris Karius, marito di Diletta Leotta, e non solo. Tra i papabili pure l’ex tronista di Uomini e Donne Teresanna Pugliese, la tennista Camila Giorgi, l’ex velina Maddalena Corvaglia e la soubrette Sylvie Lubamba. Si starebbe anche cercando di far andare in Honduras Angelo Madonia, ex ballerino di Ballando con le Stelle e attuale compagno di Sonia Bruganelli.

Il nome dell’inviato del reality ancora non c’è: voci insistenti parlano di Pierpaolo Pretelli. Pure sugli opinionisti silenzio assoluto, ma si dice sia in corso una intensa trattativa per avere Simone Ventura, volto dell’Isola da sempre, prima come conduttrice e poi, una volta, da naufraga. Lei è stata la regina del reality su Rai2, con share vertiginosi. Sarebbe un colpaccio.