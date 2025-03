''Non credevo ai suoi tradimenti, tutti mi hanno preso per cretina'': Nadia Rinaldi parla della brutta fine del suo matrimonio

L’attrice 57enne fa riferimento all’ex Francesco Toraldo, da cui nel 2008 ha avuto una bambina

“Stavamo insieme da 6 anni e quando la piccola aveva 2 anni…”

Nadia Rinaldi lo svela a La Volta Buona. L’attrice parla della brutta fine del suo matrimonio con il pittore Francesco Toraldo, da cui nel 2008 ha avuto una bambina, Francesca Romana (è anche genitore di Riccardo, nato nel 2000 dalla relazione con il regista Mauro Mandolini). “Non credevo ai tradimenti, tutti mi hanno preso per cretina”, sottolinea a Caterina Balivo la 57enne.

“E’ stata una bella storia, quella con mio marito, è nata una figlia meravigliosa. Stavamo insieme da 6 anni e quando la piccola aveva 2 anni…”, spiega Nadia. Lui l’ha tradita. “Gli uomini vogliono rimanere degli eterni bambini e vogliono le coccole. E quando tu dai le attenzioni ai bambini, diventano gelosi anche dei figli”, precisa l’artista romana.

La Balivo le chiede cose si sia accorta del tradimento. La Rinaldi replica: “L’ho scoperto perché arrivavano le lettere, telefonate, mazzi di fiori… arrivava di tutto. L’ho scoperto e ha deciso di andare via e io l’ho presa in modo anche animato. Non riuscivo a credere che mi avesse tradito. Mi hanno preso tutti per cretina. Le amanti di mio marito mi hanno chiamato tutte dopo, ma non le conoscevo”. “Tutti sapevano, ma nessuno me lo ha detto”, ammette amaramente.

Nadia poi conclude: “Lui è stata una parentesi della mia vita, oggi non ho un bel ricordo, ma c’è mia figlia. Tutto quello che c’è di bello l’ha passato a nostra figlia. A lui è rimasto tutto ciò che di brutto aveva”.