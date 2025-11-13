''Sono molto orgogliosa'': Iva Zanicchi festeggia la laurea della nipote Virginia, foto

- La cantante 85enne ha voluto condividere la gioia per l’evento
- Virginia, figlia di sua figlia Michela, ha preso la laurea e lei ne è molto orgogliosa
- Su Instagram ha condiviso alcune immagini scattate dopo la discussione della tesi
Iva Zanicchi è felicissima che la nipote Virginia sia diventata dottoressa.
La cantante e conduttrice ha voluto condividere la sua gioia con i follower di Instagram, pubblicando giovedì 13 novembre alcune foto scattate alla discussione della tesi della ragazza - alla facoltà di Psicologia dell'università "E-Campus" - che è figlia di Michela Ansoldi, avuta con il primo marito Antonio Ansoldi.
“La mia adorata nipote Virginia è diventata dottoressa. Sono molto orgogliosa di te”, ha scritto Iva condividendo le immagini.
Per l’occasione il volto tv 85enne ha scelto di indossare un lungo cappotto rosso sopra un abito scuro, completando il look con un cappello a secchiello con fantasia maculata e occhiali tondi.
Subito tantissimi i like sotto al post di Iva. Tra gli altri, ha voluto fare le congratulazioni a Virginia anche Orietta Berti, collega e amica della Zanicchi: “Congratulazioni alla dottoressa Virginia e un abbraccio a tutti”.
La scorsa settimana la Zanicchi è tornata in tv per una lunga intervista con Francesca Fagnani a Belve.
Qui tra le altre cose ha raccontato la sofferenza per la morte di Fausto Pinna, l’uomo che le è stato accanto per circa quarant’anni e che è morto nell’agosto del 2024 all’età di 74 anni.
“Siamo stati assieme quarant’anni. Di lui mi manca tutto. Mi manca quando alla sera guardavamo la tv assieme, quando vado a letto che mi assale proprio la malinconia”, ha fatto sapere.
“Io mi sveglio che con la mano lo cerco ancora oggi, è un anno che è morto. Eravamo amici, complici, proprio la quotidianità. Chi ha perso un compagno dopo quarant’anni può capire”, ha aggiunto.