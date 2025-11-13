''Sono molto orgogliosa'': Iva Zanicchi festeggia la laurea della nipote Virginia, foto

La cantante 85enne ha voluto condividere la gioia per l’evento

Virginia, figlia di sua figlia Michela, ha preso la laurea e lei ne è molto orgogliosa

Su Instagram ha condiviso alcune immagini scattate dopo la discussione della tesi

Iva Zanicchi è felicissima che la nipote Virginia sia diventata dottoressa.

La cantante e conduttrice ha voluto condividere la sua gioia con i follower di Instagram, pubblicando giovedì 13 novembre alcune foto scattate alla discussione della tesi della ragazza - alla facoltà di Psicologia dell'università "E-Campus" - che è figlia di Michela Ansoldi, avuta con il primo marito Antonio Ansoldi.

“La mia adorata nipote Virginia è diventata dottoressa. Sono molto orgogliosa di te”, ha scritto Iva condividendo le immagini.

Iva Zanicchi, 85 anni, alla laurea della nipote Virginia alla Facoltà di Psicologia dell'Università "E-Campus"

Per l’occasione il volto tv 85enne ha scelto di indossare un lungo cappotto rosso sopra un abito scuro, completando il look con un cappello a secchiello con fantasia maculata e occhiali tondi.

Subito tantissimi i like sotto al post di Iva. Tra gli altri, ha voluto fare le congratulazioni a Virginia anche Orietta Berti, collega e amica della Zanicchi: “Congratulazioni alla dottoressa Virginia e un abbraccio a tutti”.

Iva bacia l'amata nipote Virginia

La scorsa settimana la Zanicchi è tornata in tv per una lunga intervista con Francesca Fagnani a Belve.

Qui tra le altre cose ha raccontato la sofferenza per la morte di Fausto Pinna, l’uomo che le è stato accanto per circa quarant’anni e che è morto nell’agosto del 2024 all’età di 74 anni.

“Siamo stati assieme quarant’anni. Di lui mi manca tutto. Mi manca quando alla sera guardavamo la tv assieme, quando vado a letto che mi assale proprio la malinconia”, ha fatto sapere.

“Io mi sveglio che con la mano lo cerco ancora oggi, è un anno che è morto. Eravamo amici, complici, proprio la quotidianità. Chi ha perso un compagno dopo quarant’anni può capire”, ha aggiunto.