''Filippo non ha sbagliato'': Giorgia Palmas sulla lite di Magnini a 'Ballando', svela chi è il giudice della battuta incriminata

La 43enne ha preso le difese dell’ex nuotatore e concorrente del talent di Rai1

Sabato scorso Magnini ha infatti avuto un alterco con la giuria ed è sbottato

Ha affermato di non accettare che si dica che quando sua moglie è in sala, lui balla peggio

Ora Giorgia ha fatto sapere che ad aver fatto quella battuta è stato Guillermo Mariotto

Giorgia Palmas ha chiarito chi è il giudice che aveva fatto la battuta che ha portato il marito Filippo Magnini a sfogarsi durante l’ultima puntata di “Ballando con le Stelle”.

Lo scorso sabato infatti l’ex nuotatore e concorrente del talent di Rai1 è sbottato in diretta perché uno dei giudici del programma di Milly Carlucci aveva insinuato che quando sua moglie – l’ex velina sarda, appunto – è presente fisicamente nell’Auditorium Rai del Foro Italico, la sua performance peggiora, forse perché il 43enne è in imbarazzo davanti alla compagna.

Ospite giovedì 13 novembre de “La Volta Buona”, la mora 43enne ha commentato l’episodio, difendendo la sua dolce metà e sottolineando che quando una battuta come quella fatta nei loro confronti viene ripetuta molte volte, diventa “un po’ pesantuccia”.

Girogia Palmas, 43 anni, ha chiarito chi è il giudice che ha fatto la battuta che ha portato il marito Filippo Magnini a sbottare in diretta a Ballando con le Stelle

Durante la prima serata della Carlucci non era emerso il nome del giudice che aveva espresso l’opinione “incriminata”. Lo stesso Magnini non aveva voluto fare il nome. Lo ha fatto ora Giorgia ha quindi sottolineato: “Sarebbe stato meglio in quel caso dire subito probabilmente il nome”.

“Tutto parte da una battuta che è stata fatta da Mariotto. A me è stato insegnato che le battute siamo tutti liberi di farle, a qualcuno fanno ridere e a qualcuno no, e quello va benissimo”, ha spiegato.

“Il punto è che la battuta in teoria si fa una volta. Quando viene reiterata tante volte, una, due, tre, quattro… rischia di diventare un po’ pesantuccia e di falsare un po’ il racconto di quella che è un’esperienza di mio marito insieme ad Alessandra Tripoli che è meravigliosa”, ha sottolineato.

Durante l'ultima puntata del talent della Carlucci, Magnini, 43 anni, si è molto alterato parlando di quello che è stato detto sulla presenza di suo moglie nell'Auditorium Rai

Oltre a far sapere che non è assolutamente d’accordo sul fatto che Filippo – che ha sposato nel 2021 e con cui ha una figlia di 5 anni, Mia – abbia una performance peggiore quando lei è a Roma, ha sottolineato di essere sorpresa dall’impegno che sta mettendo in questo show.

“Non avrei pensato che Filippo si sarebbe fatto coinvolgere così tanto dal ballo. Ci sta mettendo anima e corpo, si sta impegnando tantissimo”, ha affermato.

Giorgia in studio dalla Balivo il 13 novembre

Infine sempre sulla lite con la giuria, ha proseguito: “Quello di sabato è uno sfogo, ma ci tengo ad abbassare i toni. Lui ha sbagliato? No, non ha sbagliato, perché fa parte del carattere, è una cosa umana, fa parte delle fragilità e di pressioni accumulate”.

“La giuria è liberissima di dare giudizi e i concorrenti sono liberi di poter dire la loro. E’ uno sfogo umano”, ha concluso.

Magnini è però ora a rischio eliminazione. Sabato è infatti allo spareggio con Marcella Bella e Chiquito, oltre che con Andrea Delogu e Nikita Perotti, a cui è stata data una possibilità di rientrare in gioco dopo l’assenza della conduttrice a seguito della morte del fratello.