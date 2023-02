Jolanda Renga stupisce a Carnevale: si traveste da mamma Ambra Angiolini, il fidanzato invece diventa suo padre Francesco Renga

Lascia di stucco l’attrice insieme a Filippo Carrante, a cui la 19enne è legata da un po’

Jolanda Renga lascia di stucco la madre. Per il Carnevale a Venezia lei si traveste da mamma Ambra Angiolini. Il fidanzato, invece, da papà Francesco Renga. L’attrice e conduttrice 45enne pubblica le foto della primogenita 19enne e Filippo Carrante con i look e il popolo del web impazzisce: piovono ‘like’, formano una coppia strepitosa.

Ambra sul social rivela: “Carnevale 2023 a Venezia. 'Da cosa vi vestite?' chiedo incuriosita. 'Da te e papà' risponde lei”. Condivide gli scatti che immortalano Jolanda e Filippo mascherati. Il risultato la fa impazzire, grazie anche al talento di Lorenzo Delia che ha realizzato entrambi i costumi, come spiega la romana stessa nel suo post.

Jolanda sceglie il look indossato dalla mamma quando era la stella assoluta di Non è la Rai, lo stesso che la Angiolini ha voluto mettere quest’anno a X Factor quando a cantato nuovamente la hit “T’appartengo”: camicetta crop bianca abbinata a pantaloni neri con lunga zip frontale e cravatta. Per la ragazza pure una parrucca con tanto di frangetta.

Look da rocker invece per Filippo e parrucca con capigliatura riccia e selvaggia: giacca di pelle, t-shirt, jeans scuri e microfono in mano.

“Però nessuno ci ha scambiato per quelli originali”, commenta scherzosa Jolanda. "Ci mancherebbe pure”, sottolinea ironico il padre. La madre ci scherza su: "Perché siete molto meglio”.

Ambra e Francesco sono stati legati per circa 11 anni, l’addio è arrivato nel 2015. Dalla loro unione sono nati Jolanda e Leonardo, il minore di 16 anni. I due, nonostante siano separati da un pezzo, hanno mantenuto un bellissimo rapporto, pieno di affetto e armonia.